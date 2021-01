La modelo Laura Sánchez, icono del turismo de Huelva

El próximo lunes 12 de enero, María de los Ángeles Muriel, delegada de Turismo de la Junta de Andalucía presentará el video promocional “Huelva, Reina de su Luz” , que muestra la provincia como destino integral de turismo, tanto de interior como de sierra y costa.

Laura Sánchez, actriz y empresaria onubense, y su empresa GO! Eventos y Comunicación son los responsables de la dirección y producción del video, y ofrecerán a la prensa todos los detalles del mismo.

La moda flamenca onubense, sector muy castigado por la pandemia, también es protagonista en la cinta siendo el especial hilo conductor de los distintos puntos turísticos.

Con esta acción promocional la archiconocida y laureada modelo se convierte en uno de los iconos del turismo de Huelva.

Laura Sánchez nació en Alemania en 1981, donde tan solo vivió dos meses antes de trasladarse a Huelva junto a su familia.

Su carrera como modelo comenzó en 1998, cuando recibió el premio The Look of the Year de la agencia Elite. Desde entonces no ha parado de trabajar tanto en España como en otros países europeos y de fuera de Europa como en la Fashion Week de París y la Fashion Week de Milán. En España fue elegida como la mejor maniquí en la XXXIII edición de la pasarela Cibeles. Ha sido portadas de revistas como Elle, Vogue, Marie Claire, Madame Figaro o Donna.​ Además ha participado en las campañas publicitarias de firmas como Trucco, Rolex, Kerastase, Caramelo, Victorio & Lucchino y Punto Blanco. En su faceta como actriz ha participado en las serie Los hombres de Paco, La fuga o El chiringuito de Pepe y la película Tres bodas de más.