El PSOE dice que “la incertidumbre de los onubenses crece” ante la tercera ola

La parlamentaria socialista por Huelva María Márquez ha manifestado este jueves que “la incertidumbre de los onubenses está creciendo día tras día ante el miedo que produce enfrentarnos a una tercera ola“, agregando que “el ralentí en la vacunación se une a ese estado de ansiedad generalizada en torno a la pandemia“.

De este modo, Márquez ha destacado su “preocupación” por que Andalucía, a día de hoy, sigue liderando el aumento de contagios Covid-19 en España, recordando los datos que ya se dieron el pasado mes de noviembre, cuando la pandemia estaba en pleno apogeo atravesando su segunda ola.

A juicio de la parlamentaria onubense, “no se puede consentir que teniendo todos los medios a su alcance y toda la ayuda necesaria que el Gobierno de España ha prestado a las comunidades autónomas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “siga de vacaciones, estando como estamos, a las puertas de la tercera ola de la pandemia, sin tomar medidas que mitiguen la delicada situación y sin acelerar el proceso de vacunaciones”.

María Márquez ha afirmado que en Andalucía y en Huelva “existen condiciones para que la situación sea controlada”, pero que “hace falta gestión, mano experta y decisión política para que los sanitarios no sufran por partida doble las consecuencias de esta terrible pandemia que estamos sufriendo”.

“La vacunación del Covid va tan lenta porque Moreno Bonilla no ha querido contratar a más sanitarios, con lo que la situación de estrés de los que están trabajando en el proceso de vacunación se acrecienta, y la ansiedad de las personas que esperan ser vacunadas cuanto antes también, especialmente los propios sanitarios, las personas mayores y aquellas que sufren alguna dolencia que los hace especialmente vulnerables al virus”, ha apostillado la parlamentaria.

De este modo ha subrayado que “mientras tanto, el resto de la población espera con ansiedad saber si sus vidas se van a normalizar, los que tienen un negocio quieren saber si van a poder abrir con seguridad, si pueden hacerlo en su horario normal o habrá nuevas restricciones, si pueden mantener sus puestos de trabajo o no, si podremos todos ver a nuestras familias, viajar de un pueblo a otro, de una provincia a otra”.

En este punto, María Márquez ha criticado que “todo está en el aire” porque “hay un gobierno irresponsable que no asume sus competencias, que no asume sus culpas, que no asume su responsabilidad”.

Los socialistas onubenses han tachado de “indolente” la actitud del presidente de la Junta, que a su juicio, “está teniendo graves consecuencias en la salud de la ciudadanía y en su economía familiar”.

Por ello, María Márquez ha pedido al Gobierno andaluz y a Juanma Moreno de manera particular, “celeridad, profesionalidad y ejercer la política en toda su manifestación porque está en juego la salud de las personas y el futuro de nuestra tierra”, ha concluido.