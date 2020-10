La UHU lanza ‘flip the healthy switch’ para conmemorar el día de las universidades saludables

La Universidad de Huelva, a través de su Dirección de Salud, se suma a la celebración del Día de las Universidades, iniciativa que alcanza su sexta edición e impulsada por la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS), a la que está adherida la Onubense.

Como ha recordado la directora de Salud de la UHU, Begoña García-Navarro, se trata de una campaña que quiere visibilizar el trabajo que hacen conjuntamente las universidades de la REUPS, cuyo origen se remonta a 2008 y que actualmente está coordinada desde la Universitat de les Illes Balears, formada por 56 universidades.

Desde la Dirección de Salud, a través de sus redes sociales, han visualizado el hashtag #DiaUniSaludables, así como el lema que reza la campaña de la REUPS en esta edición, que tiene en cuenta el difícil escenario sanitario provocado por el Covid-19: “Ahora más que nunca, piensa en tu salud, en la de las personas que forman parte de tu universidad, en la de tus amistades, familiares y personas vulnerables. Piensa en la salud”. De forma paralela, también se ha impulsado un reto en redes sociales dirigido a los miembros de la comunidad universitaria, denominado ‘Flip the Healthy Switch Challenge’, a través de TikTok, en el que animan a los usuarios subir al perfil de Instagram de la Unidad de Salud (@unidadsalud.uhu) vídeos donde se muestren transiciones de conductas no saludables a saludables frente a un espejo, com una memoria USB como premio para el mejor vídeo.

Begoña García-Navarro ha insistido en que “es nuestra obligación, ahora más que nunca, seguir promocionando la salud no solo entre la comunidad universitaria sino también entre la sociedad en general”.

García-Navarro afirma que la Red Española de Universidades Promotoras de Salud tiene como objetivo común desarrollar los proyectos de campus saludables en las universidades españolas, así como en la sociedad, a través de procesos participativos, colaborativos, dinámicos y activos, que hagan más fáciles las opciones más saludables, incorporando la promoción de la salud como estrategia institucional, incrementando el desarrollo de acciones hacia la práctica de comportamientos saludables en la comunidad universitaria y ayudando a vincular a líderes del entorno universitario como agentes de prevención comunitaria.

Asimismo, se busca fomentar la investigación y la docencia en promoción de la salud, favorecer el intercambio de experiencias entre los organismos de salud pública, las instituciones comunitarias y las universidades nacionales e internacionales.

La directora de Salud de la Universidad de Huelva se ha referido a las circunstancias tan extraordinarias que todos están padeciendo en este año 2020 a nivel sanitario y social, un contexto que obliga más si cabe a potenciar la promoción y concienciación de la comunidad universitaria y de la población en general en hábitos de vida saludables.

En este periodo tan singular, desde la red universitaria consideran fundamental seguir promoviendo la salud en tres aspectos fundamentales: la parte física, que incluye la importancia de la alimentación saludable y la actividad física, favoreciendo el movimiento en nuestra vida diaria y las pausas activas en el trabajo, así como favoreciendo el consumo de verduras y frutas, y limitando los productos ultraprocesados y ricos en azúcar; la parte psicológica, potenciando una actitud positiva y colaborativa frente a esta pandemia; y la parte social.