Aumentan un 37% las llamadas al Teléfono de Atención a las Mujeres

El Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres 900 200 999 del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha recibido en Huelva un total de 1.363 llamadas pertinentes durante el primer semestre del año, 372 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento del 37,53%. Estas solicitudes de servicio han generado 542 consultas, de las cuales el 50,73% están relacionadas con violencia de género.

La asesora de programa del IAM en Huelva, María Martín, ha recordado que este servicio se reforzó en 2019 con un aumento presupuestario superior al 400% y la especialización de las profesionales que responden las llamadas y ha subrayado que “este balance semestral viene a reflejar el trabajo de unos meses cuanto menos inusuales a causa de la pandemia sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Martín ha avanzado que la línea 900 ha superado en Andalucía los volúmenes históricos de atenciones durante los meses de abril, mayo y junio, coincidiendo con el confinamiento domiciliario. A este respecto, ha enfatizado que “tanto en los meses del estado de alarma como en el primer trimestre del año hemos garantizado la correcta, adecuada y especializada atención de cada mujer que ha acudido pidiendo ayuda a cualquiera de nuestros recursos, y esto nos enorgullece”.

El 50,69% de estas llamadas, es decir, un total de 691, se produjo durante el estado de alarma. El mes con mayor volumen de solicitudes de servicios fue enero, con 247; seguido de junio con 239.

“No podemos olvidar el trabajo extraordinario de todas aquellas personas que estando insertas también en un contexto de crisis sanitaria y social, han seguido en primera línea de respuesta frente a las violencias machistas. Es algo que no me cansaré de poner en valor, ya que el equipo humano del Instituto Andaluz de la Mujer y servicios especializados han estado a la altura y han respondido de forma satisfactoria al aumento de casos, consiguiendo esa filosofía de la venimos tiempo hablando, no dejar a nadie atrás”, ha explicado Martín.

Además, la asesora de programa del IAM ha destacado que en el primer semestre se han gestionado 43 acogimientos en los centros de acogida de Huelva. El 27,90% de los acogimientos gestionados a través de la línea 900 200 99 se realizaron durante el confinamiento. El mes de junio, con 13 ingresos, es el que más acogimientos ha registrado en el semestre. “En estos meses hemos podido comprobar cómo los ciclos de la violencia han sido fuertemente afectados por un contexto de incertidumbre, miedo y aislamiento, y eso se ha reflejado en periodos de mayor actividad, más atenciones específicas por violencia de género, una mayor respuesta y denuncia por parte del entorno de la víctima…”, ha insistido.

A nivel andaluz, el Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres 900 200 999 ha recibido 19.520 llamadas pertinentes, 4.428 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento del 29,3%. Estas solicitudes de servicio han generado 10.541 consultas, de las cuales el 52,6% están vinculadas con violencia de género. Además, se han gestionado 396 acogimientos en los centros de acogida de Andalucía, un 15,4% más que en el mismo semestre de 2019. El 39,64% de los ingresos gestionados a través de la línea 900 se llevaron a cabo durante el confinamiento.

A este respecto, María Martín ha detallado que “hablamos de hitos históricos en los 30 años del IAM, y aun así, podemos congratularnos de que no se ha dejado a ninguna usuaria sin una respuesta, sin una solución y sin una salida a la violencia. Hemos conseguido articular y reorganizar el sistema para seguir trabajando y seguir dando respuesta a esta grave vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres, ya que una pandemia no puede ser la excusa para evitar nuestra responsabilidad como institución y como sociedad en general para acabar con las violencias machistas. Es nuestra filosofía y hemos actuado en consecuencia”.

El Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres 900 200 999 ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres, además permite canalizar denuncias en materia de discriminación en sus distintas manifestaciones, así como asesoramiento jurídico especializado para mujeres víctimas de violencia de género y, como ha explicado la asesora del IAM, atención y gestión de acogimiento en caso de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género. Esta línea, que recibe consultas transferidas tanto del 016 como del 112, funciona las 24 horas, todos los días del año, además el equipo humano que atiende el Teléfono 900 200 999 está formado por personas profesionales y expertas. Y es anónimo y confidencial.

La asesora de programa en Huelva ha animado a las mujeres y a su entorno a utilizar este servicio si quieren conocer los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer, participar con otras mujeres en actividades, encuentros; iniciar o reanudar sus proceso de formación, conocer las técnicas de búsqueda de empleo, denunciar una situación de discriminación, una publicidad sexista; necesitan asesoramiento jurídico, especialmente en caso de impago de pensiones e incumplimiento del régimen de visitas o información sobre sexualidad, anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo.

Y, por supuesto, esta línea está activa para aquellas víctimas de actos de violencia machista en sus múltiples facetas: violación, acoso sexual, agresiones sexuales, malos tratos… El teléfono está para ayudar a las mujeres andaluzas en cualquier momento, día y noche, y de forma inmediata, y en caso de sufrir violencia de género, si fuera necesario, proporciona acogimiento inmediato. Martín ha recordado que “la situación de cada mujer es diferente y, por tanto, necesita información puntual y precisa acerca de todos los recursos de los que puede disponer a través del Instituto Andaluz de la Mujer”.