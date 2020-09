IU reclama plazos “reales” para los chares de Huelva

Izquierda Unida en Huelva va a llevar al Parlamento andaluz la “penosa” situación de los tres Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chare) que siguen siendo edificios “fantasma”, en los casos de Aracena y Lepe, mientras que el de Bollullos no pasa de “proyecto olvidado”. Por ello, Izquierda Unida va a presentar en el Parlamento Andaluz una iniciativa, en la que pide a la Junta de Andalucía que detalle “fechas reales para su puesta en funcionamiento y calendarios reales de ejecución de obras”, explica el Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo. Al respecto, Izquierda Unida lamenta que Huelva es la única provincia andaluza en la que ninguna instalación hospitalaria del tipo de los Chares se ha puesto en funcionamiento hasta ahora.

A pesar de que los Chares onubenses nunca han estado operativos desde que se anunciaron en 2005, el actual gobierno de derechas de la Junta de Andalucía “sigue utilizándolos como instrumentos de propaganda”. Así, respecto al Chare de la Sierra, que no es más que un edificio inacabado a las afueras de Aracena, el actual presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González no tuvo reparos de anunciar el año pasado que se iban a reanudar sus obras en 2020, “de las que no hay nada previsto, mientras este edificio a medio construir se convierte a cada día que pasa en una ruina cada vez más irrecuperable”.

Tampoco se ha olvidado el gobierno andaluz de “utilizar” el Chare de la Costa, cuando el Consejero de Salud, Javier Aguirre, anunció a principios de este año, justo antes de desatarse la pandemia del Covid-19, que se iba a abrir en el menor plazo posible. Sin embargo, el Chare de la Costa permanece terminado y cerrado por falta de accesos e infraestructuras, “lo que supone una barbaridad incomprensible y el desperdicio de más de 21 millones de euros de inversión pública en sanidad, por lo que exigimos que se ponga en funcionamiento urgentemente”. Este centro hospitalario tendría capacidad para atender a unas 100.000 personas, con una previsión de 83.000 consultas externas al año, lo que supondría un enorme alivio para la saturación actual de los servicios sanitarios públicos que sufre la población onubense.

En cuanto al Chare del Condado, que debería haberse construido en Bollullos del Condado, la redacción de su proyecto se adjudicó en 2017, “pero a día de hoy no hay nada de nada” sobre el mismo. Teniendo en cuenta como los otros dos Chares construidos permanecen totalmente cerrados, “nos tememos que el necesario Chare del Condado ni llegue a eso, pero no queremos que se quede sepultado por el olvido y también exigimos plazos reales para su ejecución”, añade Sánchez Rufo.

Los Chares de la provincia de Huelva nacieron como proyectos en 2005 y desde entonces todo lo relativo a sus “tortuosos” procesos de construcción, plagados de dificultades y trabas sólo ha servido para ser utilizados como instrumentos de propaganda, armas de lucha partidista, mientras “no se ha puesto ni una tirita en ninguno de ellos”.