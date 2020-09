Pepe Prieto: “Traer inversores a Huelva no es difícil, lo difícil son nuestras normas y regulaciones”

El arquero olímpico onubense Pepe Prieto, al que conocí a principios de los años 80, siempre me ha caído muy bien, y como creo que las simpatías y antipatías son recíprocas, pues entiendo que yo también le caigo bien a él. Vamos que desde que coincidimos hubo una cierta empatía que nos hizo tener una buena relación amistosa.

Pepe es una persona que le gustan las cosas claras y que no se anda con rodeos cuando tiene decirte lo que piensa, al mismo tiempo es entrañable, sensible, cariñoso, risueño, trabajador, comprometido con la sociedad, solidario… Se ha sabido reinventarse y la verdad que es una pena que no esté viviendo del deporte que lo llevó a lo más alto, pues sería muy provechoso para la nuevas generaciones que se quisieran aficionar al tiro con arco. Aunque ahora nos deleita con su pintura y su cocina, y es que nuestro entrevistado de hoy, es un “todoterreno”

Puesto en contacto con Pepe para realizar esta entrevista, a la que accede gustoso, pasamos directamente a la acción.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Que nadie se la esperaba. Es una auténtica pesadilla, que espero y deseo vaya desapareciendo más pronto que tarde.

¿Cómo viviste el confinamiento en el estado de alarma?

El confinamiento para mi fue una situación en cierto modo “normal”, me gusta estar en casa entre pinceles con mi mujer, que es con quien he pasado esos meses. Bien acompañado por lo menos. Evidentemente ha resultado algo trágico, nunca hemos vivido tan pendientes de unas estadísticas tan alarmantes. Mi día a día ha sido pintar varios cuadros intentando disponer de una colección para exponer en cuanto sea posible, solo falta la sala donde hacerlo. Pero todo llegará.

¿Cómo crees va a cambiar la vida tras la pandemia?

La vida tal como la conocíamos meses atrás ha sufrido una transformación muy importante, de no ser por la pandemia el cambio que se avecina hubiese tardado décadas. En solo unos meses o quizás un par de años habremos avanzado en lo tecnológico, lo que de otro modo hubiésemos necesitado diez o veinte, y retrocedido en lo humano. Nos hemos vuelto totalmente irresponsables, dejados y desconfiados. Hemos perdido el sentido de sociedad en muchos casos, sacando lo más instintivo de nosotros mismo, al tiempo que la solidaridad se ha manifestado en gran cantidad de casos.

¿Y en el deporte?

En el deporte no creo que cambie nada en un futuro, habrá una adaptación a nuevas reglas y comportamientos hasta que pase esta racha, después todo volverá a la normalidad.

¿Y en el sector hostelero como ves la situación?

Ese es otro cantar. Es un desastre la situación de la hostelería. Mientras dure la pandemia la economía que tanto se está resintiendo lo va a hacer más, el futuro va a ser muy incierto, la ruina de cientos de establecimiento es un desastre anunciado. Si tuviésemos políticos inteligentes, cosa que dudo, al menos en estos momentos, estarían ya trabajando para crear un sistema productivo alternativo al turismo. Tenemos que industrializar el país para crear puestos de trabajo y riqueza.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no he tenido, preocupación si, y la sigo teniendo, sobre todo porque ya soy mayor y el nivel de riesgo también es más grande.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Mis proyectos para el futuro son en primer lugar seguir vivo que ya es importante; la pintura que es donde paso mis momentos creativos y un libro que estoy escribiendo y que pronto se publicará. Es sobre mi niñez en los años cincuenta y estará dedicado a mis nietos. Son relatos de momentos vividos llenos de recuerdos y ternura. Como son pequeños quiero que sepan de mi niñez porque lo más probable es que no se lo pueda contar de palabras.

¿Qué has echado de menos en estos últimos meses?

Durante el estado de alarma, lo único que he echado de menos es no poder tener cerca de mí a mi familia, hijos, nietos, hermana y demás allegados. Ha sido duro y aún sigue siéndolo.

¿Cómo venderías Huelva para atraer inversores y un turismo más estacional?

Huelva tiene recursos endógenos suficientes como para que el turismo acuda a nuestras ciudades, pero para vender Huelva como destino necesitamos muchas infraestructuras públicas. Necesitamos optar por una ciudad moderna con atractivos y reclamos que no tenemos. Carecemos de museos relevantes. y no relevantes, ni siquiera nosotros sabemos donde llavar a alguien que venga a Huelva por primera vez.

Teniendo en cuenta lo que tenemos actualmente como reclamo, sería muy importante crear rutas rurales con visitas a bodegas y cooperativas agrícolas, Los frutos rojos son un atractivo en sí, y lo más importante es que sus visitas se harían fuera de temporada veraniega, visitas guiadas en autobús turístico, aprovechar la ría del Odiel con circuitos de paseos en barcos comedor, en definitiva, tener en cuenta esos recursos que disponemos para poner en valor una industria que hasta ahora no hemos tenido. La provincia de Huelva se debe promocionar más, vender la proximidad con Sevilla y aprovechar esta circunstancia, lo mismo con Portugal. Huelva tiene que dejar de pensar que no necesitamos a Sevilla, eso es un disparate, tenemos que apoyarnos en ella.

Traer inversores no es difícil, lo difícil son nuestras normas y regulaciones que hacen imposible e inviable cualquier inversión en Huelva. Lo estamos viendo en el proyecto CEUS, lo vamos a perder porque a los alcaldes no les importa nada Huelva. Hay que regalar terreno o proponer bajos costos por la creación de empresas inversoras. Las empresas tecnológicas se instalan en cualquier ciudad donde los trámites e impuestos les sean favorable, no hay que tener miedo a hacer esto, lo importante es el empleo que creen, pero solo se mira cuanto van a ingresar en los ayuntamientos si se instalan en sus municipios. Me voy a remitir al Algarve portugués en sus inicios allá por los años setenta. Yo lo viví en primera persona, su crecimiento de debió a las facilidades que se les daban a los inversores en los medios rurales cercanos a la costa. Y la genial idea de enfocar el turismo de invierno para los turistas del norte de Europa.

¿Volveremos al estado de alarma si continúan aumentando los rebrote?

Si volvemos al estado de alarma, y camino de ello vamos, será por culpa de nuestra idiotez, la de todos.

Pepe, cuenta a los lectores de diariodehueva.es algunos de tus recuerdos como deportista de élite

Mis recuerdos como deportista fueron tantos, mucho años en la alta competición, grandes triunfos y muchas derrotas, de todo se aprende.

El mejor recuerdo mi participación el los Juegos Olímpicos de Los Angeles, eso es inolvidable. Salir a ese estadio el día de la apertura de los Juegos…… Sin palabras. Doce campeonatos de España, participación en Juegos Mediterráneos, Campeonatos del mundo, Campeonatos de Europa, en fin…

Lo peor fue perder la opción a la Olinpiada de Moscú después de estar clasificado.

Por cierto, te veo muy metido en el mundo de la pintura, donde realizas unos retratos hiperealista que son una maravilla, como asimismo estas hecho todo un “Arguiñano” ¿Cómo te van estad actividades?

La pintura me va muy bien, creo que no lo hago mal. Tengo buenas obras guardadas a la espera de exposición. La cocina es mi profesión, llevo todo el verano trabajando de jefe de cocina en el Restaurante Chiringuito el Loro en Punta Umbría, es un trabajo mu creativo, es como la pintura, siempre probando técnicas para lograr el mejor resultado. Los arroces son únicos, no solo lo digo yo, es que es así, las felicitaciones son diarias.

¿Se valora en Huelva a un olímpico como tú?

Ser olímpico en Huelva no se valora, se valora ser jugador de un equipo de segunda B o regional, ser olímpico para Huelva es algo que pasa y ni se le saluda cuando pasa. Te pongo un ejemplo, quizás el mejor que te puedo poner. Ha fallecido recientemente Paco Peralta, buen amigo y compañero, fue el primer olímpico que tuvo Huelva en toda su historia, pues ni una mención oficial, ni un recuerdo a su nombre y sin embargo nadie sabe cuanto cuesta de sacrificio ser olímpico, nadie sabe que se lleva el nombre de Huelva a la cita más importante de todo el deporte mundial. Huelva es así, por eso Huelva tiene un futuro muy complicado porque nadie se implica para hacer prevalecer sus valores. Paco Peralta requiere una calle con su nombre, o una placa en algún lugar de la ciudad. Los olímpicos de Huelva somos la historia deportiva de Huelva, mucho más que el fútbol.

Pepe que recuerdos te quedan de tu taberna “Salsa Brava” en Mazagón?

Bueno de la taberna Salsa Brava me quedan muchos amigos y la mejor salsa brava que jamás haya llegado a Huelva. Fueron buenos años, muy enriquecedores.

Amigo estamos llegando al final de esta entrevista, ¿qué te gustaría añadir?

A mi me duele Huelva, aquí nací, aquí me crié y aquí hice mi vida y si, me duele Huelva, porque no ha cambiado la mentalidad pueblerina que tenemos. Seguimos la inercia del preso que solo sale al patio y ese es su mundo. A nosotros nos pasa lo mismo, no somos capaces de admitir que existe otro mundo fuera de Huelva y que es muchísimo mejor , del que tenemos que copiar lo mejor y traerlo aquí. Todas las ciudades lo hacen, solo voy a dejar el ejemplo de Málaga y cada cual que busque información, Es la ciudad de los museos, con millones de visitantes anuales