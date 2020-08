Cs lamenta que las carencias en infraestructuras educativas dificulten la vuelta al cole segura

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha destacado que la Consejería de Educación y Deporte, que dirige el consejero naranja Javier Imbroda, “no ha parado de trabajar en todo el verano” para garantizar una vuelta al cole segura, pese a que “todavía no contamos con un plan común de regreso a las aulas”, y ha lamentado que, “ahora más que nunca, afloran las carencias en las infraestructuras educativas de la provincia que arrastramos de la gestión socialista”. “Carencias que estamos tratando de paliar con la ejecución, centro a centro, de pequeñas reformas o con la colocación de elementos provisionales para atender de forma inmediata esta necesidad por toda la provincia”, ha añadido el parlamentario de la formación naranja.

Díaz, que ha señalado que una de las medidas recomendadas para evitar el contagio en las aulas es la limitación de la ratio y mantener las distancias de seguridad en las clases, ha considerado fundamental contar con las infraestructuras necesarias para poder aplicar esta medida, pero, ha recordado, docentes y padres llevan años reclamando ampliaciones y mejores infraestructuras para los centros educativos de la provincia que no se han atendido y que “ahora nos ha abocado a destinar recursos con urgencia, a los que se ha podido adherir los centros solicitando proyectos de hasta 25.000 euros”, como es el caso del IES Fuente Juncal de Aljaraque, que “sufre desde hace años una masificación que no hace más que crecer”, o el IES Pérez Mercader en el mismo municipio, preparado para acoger 400 alumnos, pero espera 800, “que van a contar con medidas y elementos provisionales previos a la ejecución del nuevo Plan de Infraestructuras Educativas presentado por la Consejería”. “Si estas demandas se hubieran atendido en su momento, no hubiésemos tenido que emplear ahora estos recursos extraordinarios a la carrera”, ha subrayado el parlamentario onubense.

En este sentido, el portavoz provincial ha destacado el esfuerzo que la Consejería de Educación está realizando, con la aprobación de 2.700 obras que estaban en un cajón, por valor de 800 millones de euros, de las que 38 ya se están ejecutando este verano en la provincia de Huelva por valor de 3,7 millones y otras 21 están enmarcadas en el plan de infraestructuras para este año. No en vano, ha recordado Díaz, “Andalucía ha hecho un esfuerzo muy importante por la educación, que ha pasado en tan solo un año y medio de 6.375 millones de euros a 7.228 millones en su presupuesto, un incremento del 13,4 %, el mayor de la historia. Una muestra del compromiso inequívoco de Ciudadanos por la educación pública”.

En cualquier caso, Díaz, que ha insistido en que “sin presencialidad no hay igualdad”, tal y como ha remarcado el consejero, ha recalcado que es “fundamental” que el Gobierno central “coordine la vuelta al cole y se coordine con las comunidades autónomas, como es su competencia, y no se esconda”. No obstante, el portavoz de Cs ha incidido en que Andalucía ya cuenta con un decálogo de medidas y esta semana se presentará un protocolo de cara al nuevo inicio del curso, al tiempo que ha recordado el esfuerzo que se ha hecho con un aumento extraordinario de los recursos en 620 millones y la contratación de 8.000 nuevos profesionales entre docentes (6.400), personal de limpieza para afrontar las labores de desinfección (1.500) y PETI (150); junto a otras medidas que se adoptaron incluso antes de que se decretara el estado de alarma.

Finalmente, el vicepresidente del Parlamento ha apelado al PSOE-A para que sea “responsable” y “colabore”, dejando a un lado las “ideologías y los colores políticos”, y ha pedido a sus representantes que “no salgan de la sombrilla para poner un tuit incendiario y tratar de crear inestabilidad y alarma social en Andalucía, máxime cuando no se viene a trabajar al Parlamento”, porque “lo prioritario es la seguridad de nuestros niños”, ha concluido.