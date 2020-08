En 100 PALABRAS

Cuestión de prioridades

Tuvieron tiempo, porque no hubo colegio desde mediados de marzo. Tuvieron más de cinco meses para hacer algo. Pero no se hizo nada porque, por lo visto, había otras prioridades, como terminar la Liga, abrir las fronteras para que los guiris pudieran gastarse un dinero que el españolito de a pie no podía gastarse y organizar corridas de toros.

Y por fin, este jueves (y no cabe aquello de “más vale tarde que nunca”), se reunirán nuestros gobernantes para preparar la “Vuelta al cole”. Y no será por falta de tiempo, sino, más bien, porque las prioridades siempre fueron otras.