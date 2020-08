El sector hotelero pierde 1.633 puestos de trabajo en julio

Tras las distintas encuestas realizadas semanas atrás por la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva de cara a los meses de julio y agosto, en el día de hoy se han conocido los datos oficiales (aunque provisionales por el momento) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde desafortunadamente se constata la cruda realidad que ya adelantó el sector respecto de la evolución de la demanda en uno de los meses de mayor incidencia turística del año.

Así mientras que el sector anunciaba una ocupación real del mes de julio de un 44,32%, lo que suponía un -28,26 %, lo datos oficiales son un poco más negativos de los planteados inicialmente. En concreto la ocupación real del mes de julio se sitúa en un 42,45%, lo que supone un -30,61%.

Si tomamos otros indicadores como son el número de viajeros y las pernoctaciones, la situación no es menos desalentadora. Respecto del primero de ello, se constata un total de -56.122 viajeros menos que el mes de julio del año pasado (un -34,97%), mientras que sobre las pernoctaciones estas descienden un total de -330.724 (un -48,57%).

De este análisis se desprende a juicio del sector que el volumen de ingresos que se ha dejado de producir en otras actividades complementarias vinculadas a la actividad hotelera tales como restauración, oferta complementaria, comercio, transporte, etc…podría alcanzar la nada desdeñable cifra de los casi 18,5 millones de Euros.

Por otra parte los datos correspondientes a la estancia media o la empleabilidad en el sector hotelero, tampoco dan tregua a un sector clave para el desarrollo socio económico de nuestra provincia. Respecto del primero esta cae un -20,75% mientras que se contabilizan 1.633 puestos de trabajo directos menos que el año anterior en el mismo mes.

Con todo lo anterior, y sumado al dato ya contrastado y comentado semanas atrás respecto de la caída del precio medio por habitación de algo más del – 20%, y el descenso de la facturación del mes de julio de un -57%, el escenario no puede ser mas catastrófico.

Desde el sector se sigue esperando una reacción por parte de las administraciones, a las cuales llegados estos momentos se evalúa solicitar un verdadero Plan de Rescate, ya que los datos confirman, si lugar a duda, la debacle económica de este, y lo que se intuye de cara a los próximos meses con el incremento de medidas restrictivas para el desarrollo de la actividad no sólo Hotelera si no en otros sectores muy vinculados a esta como puede ser el sector hostelero no parece que vayan a ayudar a salir de esta difícil situación.

Por último y aún a riesgos de parecer repetitivos, desde el sector se quiere hacer un llamamiento especial y apelar a la responsabilidad de las administraciones locales, las cuales y a la luz de estos datos pretenden por el momento seguir cobrando los mismos impuestos que en circunstancias normales, lo cual denota una falta de compromiso absoluto para con el sector, y de paso para otras actividades que giran alrededor de este