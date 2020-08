La XIII edición del Festival de cine de Islantilla anuncia los aspirantes a los Premios Luna

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum ha dado a conocer esta mañana la relación de los títulos que el próximo sábado 29 de agosto competirán por los máximos galardones de la decimotercera edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Los doce largometrajes finalistas, que serán valorados por el Jurado Oficial, son:

• A jangada de Welles , de Firmino Holanda y Petrus Cariry [BRASIL]

• Abuelo , de Santiago Requejo [ESPAÑA]

• Aleksi , de Barbara Vekaric [CROACIA]

• Dérive , de David Uloth [CANADÁ]

• El cuadro , de Andrés Sanz [ESPAÑA]

• El increíble finde menguante , de Jon Mikel Caballero [ESPAÑA]

• Grand Cancan , de Mikhail Kosyerev-Nesterov [RUSIA]

• Juanas , de Sandra Godoy [ARGENTINA]

• La cantera , de Miguel Barrera [PERÚ]

• Le cygne des héros , de Claude Saussereau [FRANCIA]

• Para toda la muerte , de Alfonso Sánchez [ESPAÑA]

• Trevor , de Carlos Domeque [REINO UNIDO]

Asimismo, los doce cortometrajes finalistas son:

• A la cara , de Javier Marco [ESPAÑA]

• Funfair , de Kaveh Mazaheri [IRÁN]

• Lake of Happiness , de Aliaksei Paluyan [BIELORRUSIA]

• Luz verde , de Juanma Díaz Lima [ESPAÑA]

• Mateoren Ama , de Aitor Arregi y José Mari Goenaga [ESPAÑA]

• Mellen sten og et sted , de Mads Koudal [DINAMARCA]

• November 1st , de Charlie Manton [REINO UNIDO]

• Qui vive , de Anaïs Debus [BÉLGICA]

• Rruga (The path) , de Besim Ugzmajli [KOSOVO]

• Skin , de Guy Nattiv [EE.UU.]

• Wounds , de Gwai Lou [MALASIA]

• Y la lluvia también , de Melchor Tame [ARGENTINA]

​ El resto de los Premios Luna reconocerán otras siete categorías. Los nominados a Mejor Dirección son:

• Santiago Requejo por Abuelos

• Barbara Vekaric por Aleksi

• David Uloth por Dérive

• Andrés Sanz por El cuadro

• Aliaksei Paluyan por Lake of Happiness

• Guy Nattiv por Skin

​ Las nominadas a Mejor Actriz son:

• Sonia Almarcha por A la cara

• Ana Fernández por Abuelos

• Sonia Sanjari por Funfair

• Ghita Norby por Mellen sten og et sted

• Lindsay Duncan por November 1st

• Gresa Pallaska por Rruga (The path)

​Los nominados a Mejor Actor son:

• Carlos Iglesias por Abuelos

• Ramón Barea por Abuelos

• Antonio de la Torre por Black Bass

• Manolo Solo por Luz verde

• Jonathan Tucker por Skin

• Martxelo Rubio por Vivir en paz

Los nominados a Mejor Guión son:

• Chloé Cinq-Mars por Dérive

• Andrés Sanz por El cuadro

• Kaveh Mazaheri y Sepinood Najian por Funfair

• Sandra Godoy por Juanas

• Charlie Manton por November 1st

• Guy Nattiv y Sharon Maymon por Skin

​Los nominados a Mejor Música Originalson:

• Íñigo Pirfano por Abuelos

• June Ferina y Pavao Miholjevic por Aleksi

• Ramachanda Borcar por Dérive

• Santiago Rapallo y Javier Ardán por El cuadro

• Laureny Faessel por Pipo et l’amour aveugle

• Jérome Robotier por So long, Paris!

Los nominados a Mejor Dirección de Fotografía son:

• Filip Tot por Aleksi

• Philippe Roy por Dérive

• Behrooz Karamizade por Lake of Happiness

• Molly Manning-Walker por November 1st

• Adonis Krasniqi por Rruga (The path)

• Drew Daniels por Skin

Los nominados a Mejor Dirección Artística son:

• Ines Atman por Aleksi

• Olivier Laberge por Dérive

• Marina Ananyeva por Grand Cancan

• Yuliya Pyakina por Lake of Happiness

• Mathieu Buffler por Pipo et l’amour aveugle

• Lisa Etienne por Qui vive

​ Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes 25 y el jueves 2 7 de agosto a las 22:30 horas en el Patio del Centro Cultural de Islantilla.

​ Un jurado profesional compuesto por los actores Emilio Gutiérrez Caba, Enrique Villén y Noemí Ruiz, la directora Nata Moreno, y el realizador Jaime Vicent, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla. En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la Acto de Clausura que tendrá lugar el próximo sábado 2 9 de agosto.

​ El mismo Jurado Oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza de entre los siguientes nominados :

• Acto reflejo , de Alfonso Díaz

• Black Bass , de Rakesh Narwani

• La vida por encima , de Rafael Robles Rafatal

• Luz verde , de Juanma Díaz Lima

• Jonás,18 , de Alejandro Lobo

• Vivir en paz , de Gonzalo Visedo

​ Este Premio de la RTVA ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011. Desde esa fecha, han sido galardonados los cortometrajes Matador on the road , de Alexis Morante; Hambre , de Mario de la Torre; The Rattle of Benghazi , de Paco Torres; Me llamo Olmo , de Olmo Figueredo; Flexibility , de Remedios Crespo; El marido era fumigador de campos , de Ana M. Ruiz; Baile de máscaras , de Javier Oliver; Domesticado , de Juan Francisco Viruega; y El recado , de Manuel Gomar.

Finalmente, los finalistas al Premio del Público de Islantilla son:

Premio del Público al Mejor Largometraje

• Abuelos , de Sebastián Requejo [ESPAÑA]

• Dérive , de David Uloth [CANADÁ]

• El increíble finde menguante , de Jon Mikel Caballero [ESPAÑA]

• Grand Cancan , de Mikhail Kosyrev-Nesterov [RUSIA]

• Juanas , de Sandra Godoy [ARGENTINA]

• Le cygne des héros , de Claude Sausserau [BÉLGICA]

Premio del Público al Mejor Cortometraje

• Cientouno , de Sebastián Alfie [ESPAÑA]

• Fritanga , de José David García [ESPAÑA]

• Lake of Happiness , de Aliaksei Paluyan [BIELORRUSIA]

• November 1st , de Charlie Manton [REINO UNIDO]

• Skin , de Guy Nattiv [EE.UU.]

• Yo , de Begoña Arostegui [ESPAÑA]