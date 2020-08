Paco Morán: “La segunda división B de esta temporada es la más devaluada de la historia”

Fue en los años 90 cuando se emitía La Tertulia Recreativista en la Cadena Cope desde el restaurante La Prensa, la época en que conocí a Paco Morán.

Él ya radiaba partidos del Decano y apareció por uno de nuestros espacios radiofónicod; hablamos y se integra al equipo de contertulios y no llevaba ni dos programas cuando suelta en directo, que había jugadores del Decano que fumaban porros. Aquello montó un revuelto importante entre los aficionados y lógicamente en el seno del Decano.

Muchas son las anécdotas de Morán en La Tertulia, si bien es cierto que la de montar una grúa para poder radiar un partido, pues no lo dejaban entrar en el estadio, fue la más mediática.

Paco que en aquellos entonces compatibilizaba, su profesión de conductor de camiones con su pasión que era la radio, donde ha logrado tener sus propias emisoras, dando muestras de constancia, afán de superación y lucha sin cesar para ver cumplidos sus objetivos.

Hombre muy trabajador, agradecido, servicial, sonriente, se mete en charcos con mucha facilidad, valiente a la hora de informar, cabezón para dar su brazo a torcer, defensor de Lucas Alcaraz, al que considera el mejor entrenador de la historia del Recreativo…

Ha entrevistado de manera profunda a infinidad de personajes fuera del mundo del deporte. Ha dado la oportunidad a muchos jóvenes que hoy triunfan en medios de comunicación para iniciarse en algunas de sus tres emisoras…

A groso modo, este es el Paco Morán que yo conozco y al proponerle una entrevista, rápidamente accede y comenzamos asi:

Paco, ¿qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Es vivir algo ficticio desde un sueño. Pereciera estar interpretando una adaptación cinematográfica de un libro de Julio Verne. Pero parece ser que la maldad humana ha creado un virus que tal vez se le haya escapado de un laboratorio o intencionalmente ha sido extendido por el planeta.

¿Qué hiciste en tu día a día, durante el confinamiento, dónde y con quién lo pasaste?

Haciendo un programa de radio desde mi casa en el que daba información sobre el virus chino con entrevistas a personas de Huelva que daban su opinión.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia?

Nada cambiará. Una vez que aparezca la vacuna todo seguirá igual. Esto quedará en los libros de historia.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Jamás he pasado ni tengo miedo al virus. No puedo decir el motivo porque lo no tengo. Simplemente no le temo al virus

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Los proyectos no han cambiado nada. Siguen siendo los mismos con o sin virus. Prácticamente hago lo mismo.

¿Qué es lo que has echado de menos en estos cuatro meses que llevamos pandémico?

Los abrazos a los seres queridos.