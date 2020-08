¿Qué ha cambiado en las organizaciones de eventos tras la pandemia del Covid-19?

Tras la pandemia de Covid-19, las empresas han tenido que adaptar su filosofía y modelo de trabajo a la nueva normativa sanitaria. Las medidas de seguridad para evitar los contagios se extienden por todos los ámbitos de la sociedad, convirtiéndose en el aspecto más importante a la hora de prestar un servicio.

Uno de los sectores en los que se ha reforzado especialmente el control y la seguridad por el coronavirus es el de la organización de eventos.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha elaborado un protocolo para evitar la transmisión de SARS-CoV-2 en eventos o actividades multitudinarias, permitiendo la adopción de medidas oportunas para reducir el riesgo.

Los eventos o actividades multitudinarias pueden ser de naturaleza muy diferente por lo que conviene realizar una valoración del tipo de evento de forma individualizada. Debe incluir en su consideración, al menos los siguientes elementos:

• El número de asistentes y sus características: número de asistentes previstos, lugar de procedencia, características personales (edad, condiciones de salud previas, etc.)

• Las características de los lugares donde se va a desarrollar el evento: acceso al sistema de salud, tamaño del lugar, desarrollo en el interior o al aire libre, control de aforo…

• La interacción esperada entre las personas que asisten: contacto estrecho (distancia interpersonal inferior a 1,5 metros), gestión de los puntos de acceso, posibilidad de aglomeraciones, desarrollo de actividades que puedan promover la transmisión (cantar o gritar), compartir objetos, consumo de alcohol…

• La duración esperada del evento.

Así, las medidas de salud pública deben desarrollarse en las diferentes fases de organización del evento o actividad.

En la fase de planificación del evento, es preciso identificar y establecer vínculos entre las partes interesadas para que el evento se desarrolle según lo previsto, especialmente con las autoridades sanitarias autonómicas; establecer un Plan de actuación ante la aparición de casos sospechosos de Covid-19 en aquellos eventos de varios días de duración, designando los roles y acordando las actuaciones oportunas; asegurar el acceso a las capacidades y recursos necesarios para el desarrollo del plan (protocolos de limpieza, lugares de aislamiento…); ofrecer que el evento se pueda realizar virtual u ofrecer en retransmisión en directo; flexibilizar las políticas de reembolso de entradas, si es el caso, para promover que las personas no acudan al evento si están enfermas o presentan síntomas e implementar sistemas que permitan un registro de identificación de participantes con

información de contacto disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen, cumpliendo con las normas de protección de datos de carácter personal.

Por otro lado, en la fase operativa del evento, la normativa incluye la adaptación del lugar donde se desarrolla el evento: reforzar protocolos de limpieza y desinfección, facilitar la utilización adecuada de los baños, mejorar la ventilación, modificar los puntos de acceso, señalización de los espacios comunes, facilitar el mantenimiento de la distancia física interpersonal, asegurar la disponibilidad de agua y jabón o solución hidroalcohólica, instalar barreras físicas como mamparas o divisores en áreas donde es difícil mantener una distancia de seguridad o gestionar con medidas específicas la utilización de los servicios de restauración.

Además, las empresas de organización de eventos deben establecer recomendaciones adaptadas a las características de los asistentes: comunicar que no se asista al evento si se está en aislamiento o cuarentena, valorar, en función del riesgo, comunicar que no se asista si se pertenece a grupos vulnerables, mantener la higiene respiratoria, realizar higiene de manos, emplear mascarillas si no se puede garantizar el mantenimiento de la distancia física interpersonal de 1,5 metros, evitar el contacto físico entre no convivientes, evitar aglomeraciones, el uso compartido de objetos que sean difíciles de limpiar y mantener a las personas asistentes informadas.

También se reducirá la duración del evento con el objetivo de limitar el contacto entre los participantes, así como horarios de entrada y salida escalonadas y un uso escalonado de los espacios comunes.

Una vez finalizado el evento, es necesario mantener la comunicación y la cooperación con las partes interesadas, especialmente con las autoridades sanitarias autonómicas, para el intercambio de información rápida y necesaria por si aparece algún caso de Covid-19 asociado al evento.

