El Pleno da luz verde a las nuevas ordenanzas de la Zona ORA, entre otras propuestas

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha dado luz verde inicial a las nuevas ordenanzas de la Zona ORA (Ordenación Regulada de Aparcamientos), que incorporan tarifas reducidas para trabajadores y estudiantes, así como la exención en el pago para los vehículos eléctricos. La iniciativa presentada por el equipo de Gobierno ha contado con la abstención de PP, Ciudadanos, Mesa de la Ría, VOX y el concejal no adscrito Néstor Santos; así como con el voto en contra de Adelante Huelva.

Asimismo, a esta sesión se ha elevado el estudio de viabilidad elaborado por los servicios económicos municipales para avanzar en el expediente para la nueva concesión administrativa de este servicio y el de grúa, toda vez que por sentencia judicial quedó invalidado el contrato que los anteriores mandatarios del PP firmaron en 2013 con la empresa Dornier con una vigencia de 20 años para su gestión y explotación. Unos pliegos que, como ha recordado hoy la teniente alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villadeamigo, “fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al contener irregularidades extremas, por lo que presentamos hoy unas ordenanzas con los informes que avalan una nueva concesión por 14 años con un rigor máximo, transparencia y un enorme trabajo detrás, dando además cobertura a estas nuevas bonificaciones en cumplimiento de uno de nuestros compromisos electorales”.

Así, cuando entren en vigor las nuevas ordenanzas reguladoras de la Zona ORA, se bonificará a los trabajadores y empleados públicos de empresas ubicadas dentro del área de aplicación de la normativa y los estudiantes cuyos centros educativos estén también en la zona. Para ambos colectivos se crea una nueva tarifa diaria y otras especiales para los tramos completos de la mañana y la tarde, que supondrá un ahorro económico, además de no tener que seguir renovando cada dos horas el pago por la ocupación de la plaza de estacionamiento.

Con esta nueva tarificación para trabajadores y estudiantes, tanto para la Zona Azul como la Zona Naranja, se establece una tarifa diaria de 4,13 euros para estos colectivos de estancia prolongada; y también se ofrecerá la posibilidad de aparcar durante la mañana (9:00-14:00) por 2,48 euros. Por la tarde (16:00 a 20:00 horas) se abonarán 1,86 euros.

Impulso al Mercado de San Sebast ián

Por acuerdo unánime del Pleno se ha aprobado la dotación económica de 450.000 euros para el mercado temporal al que se trasladarán los detallistas del Mercado de San Sebastián durante las obras de rehabilitación integral de este edificio, a la que se destinará una inversión municipal de 2,2 millones de euros. Un paso previo fundamental para dar cumplimiento al compromiso del alcalde de impulsar la zona de Huerta Mena, revitalizando este edificio como atractivo comercial y turístico. Así, la sesión plenaria ha dado vía libre al compromiso del gasto plurianual para el contrato de suministro e instalación, en régimen de arrendamiento, de una carpa y construcciones modulares prefabricadas, para la reubicación temporal de los comerciantes en la Plaza Paco Toronjo, lugar acordado con la Asociación de Comerciantes.

Con una superficie de 900 metros cuadrados y cubierto por una carpa para proteger del sol y de las inclemencias del tiempo, el mercado temporal contará con 26 módulos, de los cuales 21 serán puestos de venta y habrá también un módulo de almacén, 2 módulos para contadores, uno de aseos y otro para oficina. El diseño de los módulos, además de atender a la normativa higiénico-sanitaria, contempla también las necesidades individuales que nos ha planteado cada comerciante. Con carácter general, los puestos contarán, además de con agua caliente, con aire acondicionado y contador independiente de luz y agua.

Catalogación del edificio de Aguas de Huelva

En otro orden de cosas, el Pleno ha aprobado por unanimidad la inclusión de la sede administrativa de Aguas de Huelva en el Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de interés del PGOU, otorgándole el grado de protección integral no monumental, de forma que no podrá ser demolido, no se permitirá su ampliación y las actuaciones de reforma y mantenimiento se realizarán teniendo en cuenta los materiales y sistemas constructivos empleados en su realización. De este modo, esteedificio que el arquitecto onubense Tomás Curbelo -fallecido recientemente- diseñó en 1994, es objeto de catalogación en un año tan especial como el del 50 Aniversario de Aguas de Huelva.

Nueva ordenanza de gestión de residuos de obras

Por otra parte, desde el total consenso se ha procedido a la aprobación inicial de la ordenanza de gestión de residuos de construcciones y demolición, avanzando en un proceso en el que previamente se han mantenido encuentros con colectivos vecinales, empresarios, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de consumidores y usuarios y grupos ecologistas, para abordar la nueva normativa. Se trata de mejorar sustancialmente la gestión de los residuos en un escenario calificado ya como de emergencia climática, al objeto de que Huelva sea referente en la aplicación de los principios de la economía circular, para maximizar la vida útil de los materiales.

Así, con esta ordenanza, el Consistorio persigue el control y la trazabilidad en todo momento, de los residuos de las obras para su óptimo tratamiento, redundando en la mejora del medio ambiente. Como novedades, se crea un registro municipal de contenedores de obras y/o transportistas de residuos de la construcción que ejerzan esta actividad en la ciudad; y se fija, como condición impuesta por las nuevas normativas para que sea otorgada la licencia municipal de obras, una fianza o garantía financiera equivalente que avale el cumplimiento de los requisitos establecidos con respecto a los residuos de la obra.

Apoyo un ánime al Club de Badminton IES La Orden

Toda la corporación municipal ha cerrado filas para apoyar al Club de Badminton IES La Orden, instando a la Federación Española de Bádminton a rectificar su decisión de dejar al club onubense fuera de la Liga de la División de Honor por un error burocrático. Esta declaración ha servido de contundente respaldo del Ayuntamiento y la ciudad de Huelva a una entidad “que se merece por méritos deportivos sobradamente demostrados jugar en la máxima categoría y un error administrativo no puede poner en peligro su existencia y supervivencia”. Por ello, el Pleno ha solicitado el apoyo de todas las administraciones públicas y especialmente del Consejo Superior de Deportes, para alcanzar una solución a este problema.

MO CIONES DE LA OPOSICIÓN

Todos los grupos municipales –excepto Adelante Huelva, que se ha abstenido– han votado a favor de la propuesta del PP de dotar a la ciudad del Museo del Fandango de Huelva y su provincia, iniciando para ello los trámites oportunos junto con la participación de otras administraciones. De otro lado, la corporación –salvo Adelante Huelva, que ha votado en contra- ha respaldado la moción del PP para impulsar desde el Ayuntamiento una estrategia medioambiental que permita avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible y saludable y que haga posible que Huelva logre el distintivo de Capital Verde Europea que otorga la UE en el año 2030.

Con la abstención de la Mesa de la Ría y el apoyo del resto del Pleno ha sido aprobada la moción de Ciudadanos de apoyo al proyecto CEUS (Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no Tripulados en El Arenosillo (Moguer), instando al Gobierno de España a firmar el protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para su desarrollo. Esta iniciativa ha incorporado una enmienda de VOX, por la que se emplaza a la Administración central y autonómica a garantizar, en el ámbito de sus competencias, los inicios de los trabajos de dicho proyecto antes de que caduque su Declaración de Impacto Ambiental.

El grupo de Ciudadanos, por otra parte, ha logrado apoyo unánime para su moción relativa a la ejecución de un plan de choque en la barriada de La Orden, en respuesta a las demandas de vecinos y comerciantes.

Igualmente ha visto luz verde la moción de Adelante Huelva para articular en los seis próximos meses un proceso de participación ciudadana al objeto de elaborar un Reglamento de Presupuestos Participativos, iniciativa que ha contado con el apoyo de todos los grupos menos de VOX, que se ha abstenido. Con el mismo resultado en la votación ha prosperado también la propuesta de este grupo para que el Consistorio implante en el plazo máximo de un año el Servicio Municipal de Cuidado de la Infancia, a través del cual se pongan en marcha las acciones y estructura necesaria que facilitela conciliación de las familias y las mujeres de Huelva, de forma que aparezca recogido como tal en los presupuestos municipales de 2021.

Pese a la abstención del PP y Adelante Huelva, ha sido aprobada la iniciativa de la Mesa de la Ría para emplazar a la Autoridad Portuaria a participar -mediante un convenio de colaboración- en el proceso de reconstrucción y sellado del Muelle Cargadero de Minerales de la Compañía Rio Tinto, para el que se va a impulsar un concurso de ideas.

Por unanimidad se ha aprobado la moción de la Mesa de la Ría sobre el posicionamiento de la corporación con el objetivo de descontaminar las 1.200 hectáreas de las balsas de fosfoyeso, habiendo sido aceptada por toda la corporación una transaccional del equipo de Gobierno (PSOE) por la que el Ayuntamiento se manifestará durante el preceptivo trámite de Autorización Ambiental Unificada para cualquier proyecto que pretenda localizarse en la Zona 1 instando, con carácter previo, a la obligación de restaurar ambientalmente los terrenos y aportando certificación de la administración competente que acredite fehacientemente dicha remediación. El Consistorio, con el necesario respeto a la legalidad vigente, defenderá este posicionamiento en los procedimientos administrativos en los que tenga la condición de interesado.

Todos los grupos menos Adelante Huelva -que ha votado en contra- han respaldado la moción de VOX en defensa de la Hispanidad, reivindicando desde el Ayuntamiento el legado español en América “como muestra de convivencia e integración multicultural y multirracial de la historia de la Humanidad”, entre otros alegatos en esta línea. Asimismo, apoyada por todos los grupos menos Adelante Huelva, ha visto vía libre la iniciativa de VOX para la celebración de un Congreso Internacional sobre Regiones y Deporte, en el marco de la designación de Andalucía como Región Europea del Deporte 2021.

Finalmente, con la abstención de Ciudadanos y la Mesa de la Ría se ha aprobado en el Pleno la moción del concejal no adscrito Néstor Santos para que se acometan una serie de mejoras en las infraestructuras y servicios de la Playa del Espigón para su mayor disfrute.