IU-Nerva: “La manifestación del jueves tiene que paralizar la ampliación del vertedero”

El coordinador de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Nerva, Francisco Javier Moreno Mateo, ha llamado esta mañana a los nervenses “a movilizarse el próximo jueves para hacer entender a la Junta de Andalucía que el vertedero de Nerva tiene que cerrar”.

La concentración del 30 de julio ha sido convocada por más de 20 organizaciones en el barrio de El Ventoso, y de allí se realizará una marcha a la puerta de las instalaciones. Moreno Mateo ha insistido en que “el Gobierno andaluz tiene que asumir que el vertedero está lleno y sobrepasado desde hace 10 años y el cierre no puede postergarse más. El proyecto de ampliación del vertedero es absolutamente inadmisible. Aquí se construyó un depósito en base a un proyecto concreto y limitado, no un vertedero que pudiera ser ampliado por la voluntad de la empresa y de la Junta”.

El coordinador local ha afirmado que “desde la Asamblea Local de IU de Nerva llevamos mucho tiempo defendiendo el cierre del vertedero porque es una instalación completamente colmatada y fuera de su vida útil. Pero no nos conformamos solo con eso: los puestos de trabajo se tienen que mantener en labores de control, y a Nerva deben llegar unas compensaciones económicas extraordinarias que sirvan para la creación de un empleo que se reparta de forma justa”.

Moreno Mateo ha explicado que “llamamos a todos a movilizarse, a los jóvenes, a los que estuvieron a favor de la construcción del vertedero y a los que estuvieron en contra; la movilización tiene que ser inclusiva y lo más amplia posible, centrada en lo que nos une –el cierre del vertedero- y dejando aparte todo lo que nos separa sobre esta misma instalación”.

El coordinador local ha defendido que “los elementos que nos llevan a pedir el cierre son claros: está colmatado desde hace mucho, y no se han cumplido los compromisos que la Junta de Andalucía asumió en el momento de su construcción. Los ciudadanos tienen que saber que la Asamblea Local de IU de Nerva no ampara ningún discurso que transmita la idea de que el vertedero es un problema para la salud. Lo que existe en un abuso constante contra el pueblo de Nerva al usarse de forma intensiva una instalación sobrepasada. Lo que nos debe llevar a movilizarnos es la razón y no el miedo”.

Moreno Mateo ha insistido en que “es conveniente que tengamos claras dos ideas: el vertedero lleno y sobrepasado de Nerva debe cerrar, y a su vez, la existencia de vertederos de residuos peligrosos es imprescindible para la industria andaluza. Asociar los vertederos de residuos peligrosos con problemas de salud no sirve absolutamente para nada más que para dificultar la solución obvia que Nerva y Andalucía necesitan: el cierre del vertedero sobrepasado de Nerva, y la apertura en otro punto de Andalucía de un vertedero de residuos peligrosos, bien gestionado, que sirva para el tratamiento seguro y adecuado de los residuos de la industria andaluza”.

Por último, Moreno Mateo ha anunciado que “para mostrar el apoyo al pueblo de Nerva y el compromiso de todos los niveles de nuestra organización con el cierre del vertedero, el próximo jueves estarán en la concentración nuestro coordinador andaluz Toni Valero, y nuestro coordinador provincial Rafa Sánchez Rufo”.

El PP de Nerva se desmarca de la concentración del jueves

El Partido Popular de Nerva ha confirmado que no estará en la manifestación del próximo jueves en el Ventoso a las 19 horas. El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerva, José Antonio Lozano, ha manifestado que estos Actos son un intento del PSOE de Nerva de controlar el Sí y el No al vertedero, como ya hicieron entre 1995 y 1999.

Desde el PP se ha hecho hincapié en el empeño del PSOE de que el Partido Popular de Nerva se quede fuera de esta Concentración, pues el contacto de los supuestos organizadores, después ha quedado claro que está detrás el Equipo de Gobierno socialista, se produce en una llamada no atendida un viernes a las 10 y media de la noche, excusa suficiente para el organizador para decir que no les han cogido el teléfono.

Desde el Partido Popular de Nerva se han valorado como descabelladas las ideas propuestas por la organización, pues entre ellas figuraban una marcha a Huelva a finales de julio con etapas entre las 9 y media y las 12 del mediodía a 40 grados de temperatura por plena carretera.

Desde el PP de Nerva se afirma que “es evidente que el PSOE no quería al PP en el Acto del jueves, ni en la marcha , ya lo tenían ellos todo organizado, las paradas, lo que se iba a hacer, todo… Al final todo se sabe y es muy triste enterarte de quienes han hecho las gestiones en los pueblos y pedido los permisos de la marcha, y todavía el organizador, varios días antes, dice que éramos los primeros en enterarnos de una idea, cuando un día después, por otra vía, nos llega el calendario de la marcha”

Lozano ha reiterado que el objetivo del Equipo de Gobierno socialista y de el que ha llevado aparentemente el peso de la organización es intentar blanquear la imagen del PSOE con el tema del vertedero y dar la apariencia de buenos y malos.

“Esa es la actitud del PSOE de Nerva, decir que no lo quieren con la boca chica y con la grande frenarlo todo, porque quieren que el vertedero siga en Nerva”, asegura.

Desde el PP de Nerva se afirma que Ayala no va a renunciar a los 600.000 euros anuales del Canon de Ditecsa y si para eso tiene que organizar todas las pantomimas que hagan falta, las hará. Ahora es muy fácil montarlas, el PSOE no gobierna la Junta, ¿ cuándo tendrán el valor suficiente para poner a Nerva por delante del PSOE? Lozano ha manifestado que no van a entrar en el juego del PSOE de Nerva, pues los socialistas no quieren el cierre del vertedero, y si acudimos a la manifestación estaríamos tirando por tierra la dignidad del movimiento antivertedero.