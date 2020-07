CSIF denuncia la exclusión de más de 4.000 trabajadores del SAS de la carrera profesional en Huelva

El sindicato CSIF ha vuelto a concentrarse para pedir al SAS que aplique la carrera profesional a todo su personal así como mejoras laborales que vayan más allá de la compensación por la labor realizada durante la pandemia. En esta ocasión, CSIF -junto a CCOO y UGT- , ha protagonizado la tercera protesta del calendario de movilizaciones en el acceso principal del hospital de Riotinto.

Desde la central sindical se ha insistido en la “defensa de la Sanidad pública, a la que hay que reforzar, y a cuyos profesionales hay que cuidar de verdad, dándoles lo que les corresponde en cuanto a mejoras laborales y retributivas”. En este sentido, CSIF ha lamentado cómo la Administración siempre “va al margen de mínimos con los trabajadores de la sanidad pública mientras defiende recurrir a la sanidad privada para minorar las listas de espera, agravadas por la pandemia”.

Para CSIF es fundamental la defensa de la Sanidad pública porque “entendemos que es la que garantiza igualdad, equidad y calidad de la asistencia sanitaria” y por ello ha instado al SAS a utilizar sus propios recursos para poder reducir las listas de espera.

Por otra parte, la central sindical ha reiterado en la concentración de hoy la importancia de conseguir la carrera profesional para todo el personal del Servicio Andaluz de Salud, independientemente de su categoría. Tal y como está planteada en la actualidad, CSIF cifra en más de 4.000 los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Huelva a los que la Administración “discrimina al dejarlos fuera de la carrera profesional, haciendo distinciones entre sus profesionales cuando todos ellos cumplen igualmente con su labor”.

Además, entre las reivindicaciones históricas de CSIF -que ahora están llevando también a la calle en forma de protestas- está la promoción de la función administrativa y la equiparación salarial con otras comunidades, aún lejos con la propuesta realizada por el SAS, que una vez más discrimina a todas las categorías que no tienen posibilidad de hacer guardias, noches o festivos, donde únicamente se centra la subida del SAS a sus trabajadores y trabajadoras.

“Reclamamos una equiparación real y justa que llegue a todos los profesionales de todas las categorías, y no la que plantea la Administración”. En esta línea, se ha recordado que fundamentalmente personal de gestión y servicios, interinos, etc., aún no tienen acceso a la carrera profesional en el Servicio Andaluz de Salud, que es “irrenunciable” para el sindicato.

La próxima movilización será este jueves 23 de julio culminar con una gran movilización frente a los servicios centrales del SAS el día 28 de este mes.