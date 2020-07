Sanitarios advierten al SAS que no permitirán más merma en sus derechos retributivos

El Secretario autonómico José Sánchez, de SATSE, en Andalucía ha reclamado en un escrito dirigido tanto al Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, como al Gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que lo que queda por abonar del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) del 2019 a los profesionales sanitarios, se les abone íntegramente hasta alcanzar el cien por cien de la cantidad máxima prefijada por este concepto, el próximo mes de octubre, así como también la percepción del cien por cien de la cantidad máxima que se establezca para este complemento correspondiente al año 2020 que se abonará en 2021.

Escrito y petición, que el Secretario provincial en Huelva, Antonio Botello, remitirá a los distintos gerentes de todos los hospitales y directores de los distritos sanitarios de la provincia de Huelva.

Explica SATSE que este año, unilateralmente y de manera impuesta porque contó con el rechazo el pasado mes de abril de esta organización sindical y de los propios profesionales, el Servicio Andaluz de Salud ha decidido abonar a sus profesionales solo el 35 por ciento del máximo teórico del CRP en un primer pago y posteriormente, en un segundo pago en el mes de octubre, abonar el 65 por ciento restante de dicho complemento, por objetivos sobradamente alcanzados y acreditados en la crisis sanitaria a cada trabajador.

En cuanto a esto, SATSE entiende que es una falta de respeto y una merma en los derechos retributivos de los profesionales pues limitar al 35 por ciento el primer pago es más que un incentivo un castigo, ya que hasta ahora se percibía un 50 por ciento del total en el primer plazo.

De igual forma, el Sindicato de Enfermería pide también que se garantice la inclusión al personal eventual sin limitaciones en la percepción del CRP, para evitar que tenga que acudir por este motivo a los tribunales como en años anteriores.

Continúa denunciando el Sindicato de Enfermería que la Administración andaluza con medidas como esta del CRP no está valorando la labor que desarrollan cada día los sanitarios, más aún ante la crisis sanitaria derivada del Covid-19 en la que enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, así como el resto de profesionales de la sanidad pública andaluza han dejado claro su profesionalidad, capacidad, competencias y humanidad, por lo que no es de recibo que ahora el Gobierno andaluz no reconozca su trabajo y esfuerzo.

Por ello, el Sindicato de Enfermería entiende que está más que justificado el esfuerzo y la entrega que están demostrando los profesionales sanitarios en la lucha contra el coronavirus, anteponiendo incluso su propia salud por la de salvar las vidas de los demás, y que por tanto está más acreditado que nunca, que los profesionales cumplen sobradamente con los objetivos para percibir este complemento de manera íntegra y sin restricciones, tanto en lo referente al CRP de 2019 como en el del 2020.

Y es que, como SATSE recuerda, el CRP forma parte de la masa salarial del personal del Servicio Andaluz de Salud. Es un concepto salarial distribuido de forma variable en función del cumplimiento de objetivos de servicios y unidades y objetivos individuales.

Por último, el Sindicato de Enfermería concluye recalcando a la Administración Sanitaria andaluza que no van a consentir que siga ninguneando el ámbito de negociación ni a los propios profesionales pues parece ampararse en la situación excepcional generada por la pandemia del coronavirus para aplicar medidas restrictivas, impositivas y falta de respeto a la dignidad laboral de los profesionales, como la denunciada.

Por ello, SATSE espera que la Administración andaluza tenga en cuenta las necesidades de los profesionales del SAS y tome en cuenta los planteamientos que desde esta organización sindical se realizan. En caso de no ser así, no se descartan tomar las acciones legales oportunas contra una medida que considera injusta para los miles de profesionales de la Sanidad andaluza que, literalmente, están arriesgando su propia vida y salud para cuidar de los ciudadanos.