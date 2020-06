Rocío Orta: “hago un llamamiento para que vuelva a las pantallas el programa ‘Yo soy del Sur’

Rocío Orta, nuestra entrevistada del día de hoy es una de mis debilidades dentro del mundo artístico. Me encanta como interpreta fundamentalmente las sevillanas. Las vive de manera intensa y eso lo transmite al público cuando van a verla actuar en directo, donde es una auténtica gozada.

A Rocío, la conocí dentro del mundo del carnaval, y la he descubierto como una pedazo de artista cuando se ha dado a conocer a través del programa de televisión “Yo soy del Sur”. Es alegre, divertida, encantadora, servicial, cariñosa y comprometida con las cosas en las que cree. Tiene don de gentes y transmite con su cante. Le encanta todo lo que huele a Huelva y su Punta Umbría es una debilidad por la que lucha para mejorarla.

Con ella he estado en contacto para conocer su opinión en primer lugar sobre la situación que hemos estamos viviendo con esta pandemia. Así se ha expresado:

“Tengo una opinión bastante personal sobre esta situación, la verdad es que ha sido algo que jamás hubiéramos imaginado en la vida y que se podía haber gestionado de otra manera y así haber evitado muchas cosas”.



¿Cómo ha sido tu día a día, fundamentalmente las primeras semanas del confinamiento?

Pues he estado con mi pareja, he hecho deporte, he cantado todos los días (él ha aprendido tocar la guitarra y eso me ha ayudado), he leído, he visto muchas películas… En definitiva, había que pasar las horas, los días… Y cualquier actividad era buena.

¿Cómo crees va a cambiar la vida a partir de ahora, sobre todo al mundo del espectáculo?

Sinceramente creo que al mundo en general le está haciendo mucho daño personal y económico, pero al de la cultura en particular más, ya que vamos a ser los últimos en reactivarnos y que aún no hemos recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro?

Pues antes del confinamiento estaba escogiendo temas para grabar, así que supongo que se retomará cuando todo vuelva a la normalidad real, no a la ‘nueva normalidad’, ya que de normal no tiene nada.

¿Sois los artistas los más perjudicados realmente?

Totalmente, seremos los últimos en trabajar y sin ayudas ninguna por parte del gobierno… Y precisamente en nuestra temporada alta es cuando nos han confinado.

¿Qué es lo que más has echado de menos en estos tres meses que llevamos de pandemia?

A mi familia, sin lugar a dudas.

Para una buena rociera como tú, ¿qué ha supuesto la suspensión de la romería?

Una tristeza y un vacío enorme en el alma… No se puede explicar. Esto ha sido algo que ha sobrepasado todo lo que hayamos podido imaginar jamás.

¿El mundo de las sevillanas, como lo ves en estos momentos?

Pues lo estaba viendo bastante más animado, que estaba resurgiendo, cosa que creo que se ha conseguido con la emisión del programa “Yo soy del Sur”, Por eso hago un llamamiento desde aquí a Canal Sur televisión para ¡qué vuelva ya ‘Yo soy del Sur’!

¿El verano en Punta Umbría lo ves con optimismo?

Pues no lo sé, pero espero y deseo que venga bueno para los autónomos de cualquier negocio, por que si en circunstancias normales solemos tener un invierno terrorífico, sin un buen verano, no sé que sería de la economía del invierno que viene.

Rocío, ¿quieres añadir algo más?

Deseo que todo esto pase muy pronto y que encuentren una vacuna y un tratamiento, para no tener que volver a confinarnos (puesto que eso sería la ruina total de España) y ya después que pidan responsabilidades a quienes corresponda y que cada palo que aguante su vela.

Rocío, amiga, que es una gozada echar un ratito de charla contigo, que te deseo toda clase de éxitos y que tu discográfica Adriático Records, de José Carlos Seco y Lola Triana, han hecho contigo un gran fichaje.