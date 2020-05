“Siendo optimistas, pensamos que no abrirá ni el 10% de los establecimientos de la provincia”

Huelva comenzará mañana la fase 1 de desescalada y el sector de la hostelería onubense ya se prepara para afrontar la apertura de establecimientos con las restricciones marcadas desde el Gobierno.

Así, desde este 8 de mayo, podrán abrir las terrazas con un aforo permitido del 50%. Aunque inicialmente Pedro Sánchez anunció que durante la fase 1 se permitiría la reapertura de estos establecimientos con un aforo reducido al 30%, finalmente el Gobierno ha decidido que los locales puedan disponer de la mitad de su espacio ya que lo considera compatible con las garantías de seguridad pública.

Las terrazas que podrán abrir al público en estas condiciones son, tanto aquellas que están en la vía pública, como las que se encuentren dentro del establecimiento hostelero, siempre que estén al aire libre.

Para ello, se establecen una serie de limitaciones, como la separación de al menos dos metros entre mesas o el número de ocupantes de una misma mesa, que no podrá ser de más de diez, cifra que Sanidad también fija como máximo para las reuniones en los hogares.

En el caso de la capital, el Ayuntamiento de Huelva permitirá la ampliación temporal, excepcional y en precario del espacio de las terrazas para la reapertura de la hostelería en relación a los nuevos parámetros sanitarios derivados del Covid-19, a través de un decreto que facilitará a los establecimientos esta adaptación para cumplir con la normativa de la desescalada.

Una vez superada la fase 1, se permitirá un tercio del aforo de la sala y solo para las mesas, por lo que no se podrá utilizar el servicio de barra. En la fase 3, se suavizarán las restricciones de aforo, pero se mantendrán “estrictas condiciones” de separación entre el público.

En diariodehuelva.es conocemos cómo afronta el sector este cambio de fase junto al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Huelva, Antonio Ramón Macías.

-Desde la Asociación de Hosteleros de Huelva, ¿Cómo se afronta la fase 1 de desescalada que comienza el próximo lunes?

-Esta fase se presenta, como todo lo que ha ocurrido desde que se declarara el estado de alarma, incierta. No obstante, desde la asociación estamos trabajando para que la apertura de nuestros establecimientos se haga de la forma más ordenada posible y más segura.

Es por ello, por lo que ponemos al servicio de todos nuestros socios un sistema integral que permite pilotar la reapertura de nuestros locales, bajo una declaración responsable que acredita una formación adaptada al Covid-19.

También decir, que han sido muchos los ayuntamientos los que han decidido a través de decreto, la ampliación de las terrazas para compensar de alguna manera la merma de capacidad a la que nos somete la ley, que en esta fase es la del 50% de la terraza.

-¿Cuántos negocios estima que abrirán en la provincia?

-Pocos, la verdad, ya que en esta fase la ley es muy restrictiva. Pensamos (siendo un poco optimistas) que no se alcanzará ni el 10% de establecimientos abiertos”.

Si a esta restricción de la ley, le sumamos la falta de flexibilización de los ERTEs (necesitamos que se alarguen, como mínimo, hasta final de año, hasta que se empiecen a recuperar los establecimientos) el panorama que se nos ofrece no es el adecuado para una apertura masiva.

-Durante la actual fase 0 ¿Cuántos negocios han abierto en la provincia y cuántos han permanecido cerrados?

-Según los datos que nosotros manejamos, sólo el 5% de los hosteleros que tenían sus negocios abiertos antes de la pandemia han decidido reabrir sus cocinas.

– ¿Qué porcentaje de pérdidas supondrá para el sector estas limitaciones?

-Cuantificar las pérdidas de un sector como este, el cual es muy fragmentado y diverso, es aventurarse mucho, ya que cada establecimiento es un mundo.

Lo que sí manejamos desde Hostelería España es que, en el peor de los casos, el 40% de establecimientos se verán abocados al cierre. Con esto quiero decir que las pérdidas serán altas y en algunos casos, irreparables.

-¿Qué reivindicáis al Gobierno para que esta desescalada (tal y como se ha establecido) salga rentable y sea viable para los hosteleros?

-Lo que demandamos con más fuerza todo el sector es la flexibilización de los ERTEs. Se han alargado hasta junio, pero eso no es suficiente. Necesitamos que se extiendan de manera indefinida, hasta que los establecimientos comiencen a funcionar como antes.

Pongamos un ejemplo. A un hostelero que el día 14 de marzo cerró con el 100 % de la plantilla y al 100% de productividad, no se le puede pedir ahora que abra con el 100% de esa plantilla y una reducción de la actividad a más de la mitad. Es decir, lo que pedimos es ir reincorporando a nuestros trabajadores poco a poco, y en función del comportamiento del mercado. Ojalá todos pudiéramos abrir y al poco tiempo tener a todo nuestro personal trabajando. Eso sería señal de una rápida recuperación.

También echamos en falta la redacción de un protocolo de apertura por parte de la autoridad competente.

– Como propietario de un establecimiento en Alosno (El Cerrojo Tapas), ¿Cómo ha vivido y está viviendo la actual crisis?

-Con incertidumbre y con mucho temor al panorama que nos encontraremos. Una cosa de esta magnitud no ha pasado jamás en la historia moderna, y es por esto por lo que no podemos prever cual va a ser nuestro futuro próximo.

– ¿Cree que los ciudadanos acudirán a los establecimientos desde el próximo lunes? ¿Cree que tendrán miedo?

-Si te refieres a este lunes, creo que todavía es pronto. Irán, claro que irán. Miedo, pues seguro que en un primer momento también serán muchos los que lo tengan, pero pienso que poco a poco todo volverá a la normalidad, y ojalá no me equivoque.

-¿Cuánto tardará la hostelería de Huelva en recuperarse?

-Confío en que sea más pronto que tarde y que nuestros clientes recuperen la confianza. Lo que sí te digo seguro, es que la ciudadanía está deseosa de bar. El bar forma parte de nuestras vidas y ya son muchos días sin él.

-¿Han cerrado muchos establecimientos (de manera definitiva) en la provincia de Huelva durante el confinamiento?

-Desgraciadamente sí. Lo único que ocurre es que los cierres masivos se verán después, ya que habrá gente que no pueda soportar ni los gastos de una reapertura, ni el funcionamiento del mercado.

¿Qué tipo de establecimientos van a ser los más demandados o serán los más beneficiados en esta desescalada?

-Los bares que cuenten con un número de trabajadores muy bajo, dos a lo sumo, y con amplias terrazas o con posibilidad de ampliarla.

-Cuando todo esto pase y lleguemos a la ‘nueva normalidad’ ¿Cree que va a cambiar la forma de consumir de los onubenses? ¿Cree que irán a los bares y restaurantes de la misma manera?

-Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que de todo esto que ha pasado no tiene la culpa ni la forma en que vivimos, ni nuestros hábitos, ni nuestro comportamiento. A mi modesto entender, creo que no se dan factores de gran peso como para cambiar nuestra forma de vivir el ocio. Tendremos que cambiar otras cosas en nuestras vidas, pero la forma de ocio, no.

-¿Qué le diría a los onubenses que, desde el lunes, ya pueden sentarse en las terrazas?

-Que la disfruten con prudencia, que poco a poco volverá la normalidad. Los onubenses han hecho un buen ejercicio de comportamiento durante el confinamiento y seguro que lo harán después.

Y también les diría que tengan paciencia con nuestro sector, que cumplan las normas a las que estamos sometidos, porque será la única forma de salir airosos de todo lo que nos ha pasado.