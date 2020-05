El Gran Teatro acoge la nueva programación cultural ‘Solos en vivo’ con artistas de Huelva

El Ayuntamiento de Huelva está decidido a mantener su apuesta por la Cultura, como verdadero motor y soporte social, a pesar de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, tal y como ha manifestado en un comunicado. El objetivo principal como ha apuntado el teniente de alcalde de Cultura, Daniel Mantero, es “combatir la crisis que el sector cultural va a afrontar durante muchos meses de la mejor forma posible, preservando una programación cultural de calidad, ofreciendo a los onubenses la posibilidad de disfrutar de producciones escénicas de todo tipo. Nuestro principal objetivo es garantizar la supervivencia del sector cultural, uno de los más castigados por esta crisis, ya que fueron los primeros en verse obligados a bajar el telón y sean probablemente los últimos en poder volver a subirlo”.

Para ello, se ha diseñado una programación cultural que se inaugura con un marcado acento onubense, integrado por un elenco de artistas de Huelva. El lunes arrancan las grabaciones, en riguroso directo pero con el patio de butacas completamente vacío, de cinco espectáculos de flamenco, magia, rock, teatro y jazz “para trasladar una butaca en primera fila del Gran Teatro a los hogares onubenses, a través de las pantallas”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva pretende por un lado seguir satisfaciendo las necesidades culturales de la población, ofertando según Mantero “un programa diverso, de nivel, bajo el compromiso, más social que institucional, de proporcionar alternativas de ocio, entendiendo que la Cultura es fundamental para mejorar el bienestar de las y los onubenses”. Pero además, el nuevo proyecto trata de apoyar al sector cultural de Huelva dándoles la oportunidad de trabajar.

Y en este sentido, el teniente de alcalde recuerda que “el sector cultural de Huelva lo conforman no sólo nuestro artistas, muchos, reconocidos y de prestigio; sino también músicos, actrices, magos, bailaores, cómicos, que aunque no tan conocidos, viven de, por y para la cultura” apuntando que además “están los profesionales y empresas que dan soporte y posibilitan que podamos disfrutar del arte, como técnicos de luces y de sonido, cámaras, tramoyistas, fotógrafos, regidores, productores, distribuidores, en definitiva, un denso tejido empresarial que trabaja y produce en el ámbito cultural y que necesitan de nuestro apoyo para que el espectáculo y la vida puedan continuar”.

Daniel Mantero ha asegurado que “seguiremos ilusionados con poder disfrutar del arte y la cultura de manera presencial y con público llenando las salas, pero mientras no sea posible, estamos decididos a mantener los espectáculos en directo, pero trasladándolos a las pantallas”. Una opción que explica el teniente de alcalde, “nos permite mantener las contrataciones, en un sector integrado fundamentalmente por autónomos y pequeñas empresas que no podemos abandonar, no sólo por cuestiones económicas, sino también porque son los protectores de nuestro arte y nuestra cultura”.

De esta forma, la semana que viene, las tablas del Gran Teatro volverán a llenarse de arte, aunque sea a puerta cerrada y con todas las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de las grabaciones. Esta propuesta inicial contará con la celebración de un espectáculo flamenco que reunirá sobre el escenario a Jeromo Segura, Paco Cruzado y María Canea. Los niños también serán los protagonistas de una función de magia familiar a cargo del Mago Naife. La música ocupará el escenario con dos estilos, con el cantautor Alejandro Rivera y el blues de Ray Low & The Blues, culminando la programación inicial en el coliseo de la cultura onubense con la obra teatral “La leyenda del pianista” una adaptación de “Novecento” de Alessandro Baricco, interpretada por el actor onubense J. A Ruiz o Ruy.

Una vez grabados, con un amplio despliegue técnico de cámaras y realización para llevar los espectáculos al espectador de la mejor forma posible, los programas se emitirán en HuelvaTV, poniéndolos a disposición de los ciudadanos además en la web municipal y las redes sociales. Todas las grabaciones se realizarán en el espacio escénico del Gran Teatro, donde se cuenta con los medios suficientes para poder llevar a cabo el proyecto con total seguridad y profesionalidad.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, como señala Mantero “en el Ayuntamiento de Huelva estamos estudiando distintas alternativas para estar preparados ante cualquier circunstancia que pueda derivarse tras el confinamiento”. Se trata – ha señalado – “de asegurar la celebración de espectáculos en la ciudad sean cuales sean las condiciones de seguridad que nos impongan, bien reduciendo los aforos, trasladándolos a espacios abiertos o como vamos a hacer de momento retransmitiéndolos a través de HuelvaTV, la web municipal y las redes sociales”.

Por otro lado, bajo el compromiso de estar preparados para cualquier circunstancia, el Ayuntamiento de Huelva como ya anunció hace unas semanas continúa trabajando en la reprogramación de los espectáculos aplazados, negociando con las distintas compañías y artistas “para reservar su celebración a partir de octubre, adaptándonos en todo momento a las restricciones en cuanto a aforo y a las nuevas medidas de seguridad haya que tomar, algo que dependerá únicamente de las instrucciones que nos marquen las autoridades sanitarias”.

Además, se está trabajando en un plan de acción para paliar los efectos del parón que está suponiendo en la actividad cultural de la ciudad el estado de alarma, con medidas de apoyo al sector que incluyen actividades de fomento y promoción cultural desarrolladas desde la Concejalía de Cultura.

Se trata, como ya apuntó Mantero, de trabajar “juntos para que la cultura en Huelva vuelva a latir y lo haga todavía con más fuerza”.

#HuelvaSeQuedaEnCasa llega a casi 300.000 espectadores

La iniciativa cultural #HuevaSeQuedaEnCasa, promovida por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Hueva, ha alcanzado un total de 289.616 personas desde su puesta en marcha el pasado 16 de marzo, tras la declaración del estado de alarma. Una propuesta municipal con la que desde el Consistorio se ha pretendido mantener viva la cultura en la ciudad con una oferta de calidad y gratuita, apoyando con ello también al sector tras el cierre de los espacios culturales y la cancelación de eventos por la emergencia sanitaria.

Daniel Mantero, ha agradecido “la total implicación y la solidaridad mostrada por los artistas de Huelva en esta campaña con la que hemos conseguido 24.305 interacciones y se han realizado 264 publicaciones en redes, involucrando a más de 50 artistas y grupos onubenses de diferentes disciplinas”.

El concejal ha valorado la variedad de disciplinas incluidas en esta programación con propuestas de teatro, música, danza, circo, ópera, manualidades, pintura, visitas virtuales, juegos de mesa, presentaciones de libros, poesía, literatura, cuentacuentos, humor y “otros muchos espectáculos que por su originalidad son difíciles de clasificar, y que han hecho de esta programación un rotundo éxito”.