Antonio Núñez: “Echo de menos mis partidos de golf”

Hoy he dirigido mis virtuales pasos muy cerquita de mi casa, donde se encuentra confinado uno de los más emblemáticos capitanes del Recreativo en los últimos años. Me estoy refiriendo al madrileño Antonio Núñez.

Es obvio que Antonio se encuentra de lujo en esta tierra, de hecho después de dejar la disciplina albiazul ha querido seguir manteniendo su hogar en la capital onubense, que lo comparte con Madrid. Pero es más fácil verlo por aquí, lo cual no es extraño, pues la calidad de vida de nuestra provincia es más apetecible.

Como es normal, hay que preguntarle a este campeón de Europa con el Liverpool por la situación que estamos viviendo en estos momentos de confinamiento.

“Este confinamiento, que parece que no acaba nunca, lo estoy pasando en mi casa de Huelva. Aunque estoy solo me apaño bien y no me aburro demasiado. Paso el tiempo sobre todo viendo series (las últimas Tiger King y Versailles) leyendo (en estos días, “Vencedores” de Stephen Ambrose, “Fiebre en las gradas” de Hornby y ahora estoy con “El poder del perro” de Don Winslow) y también hago el ejercicio que puedo, básicamente subo corriendo las escaleras de mi casa todas las veces que puedo. Vamos que intento mantener una dieta ordenada y sana, y eso si, me paso el día tomando café”

¿Sales poco a la calle?

Como no tengo perro… pues salgo solo para hacer la compra, que me dura unos cuatro días. Aunque no lo llevo mal del todo lo que si echo de menos es jugar al golf, hacer deporte al aire al aire libre, como echar pachangas o partidos amistosos… Y como no, viajar y esas comidas o cenas con los amigos con la cervecita. Son tiempos difíciles pero no nos queda otra que afrontarlos con responsabilidad y paciencia. Algún día recuperaremos nuestras vidas”.

Antonio, qué crees que va a pasar con la competición de Liga?

Sobre qué va a a pasar con el fútbol se está oyendo de todo. A mi, pase lo que pase, lo que no me parece bien es que muchos clubes están intentando aprovechar la situación para sacar lo mejor para ellos independientemente de lo que sería lo más justo (o lo menos injusto). Respecto a la creación de una nueva categoría,como la segunda B pro, creo que esas cosas deben saberlas todos los equipos antes de empezar la temporada, no crearlas como un parche para situaciones tan difíciles como esta. Decidan lo que decidan espero que sea pensando en la salud de los futbolistas y en lo menos injusto para todos.

Antonio, que te queremos ver dentro del organigrama del Decano, que tu experiencia es mucha y vendría bien de cara al futuro

Saludos y a ver si acaba esta pesadilla, tomamos unas cañas y por supuesto puedes seguir viniendo a La Tertulia Recreativista