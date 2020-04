Jesús de Fariña: “El dolor y la tragedia nos lleva a tomarnos la vida con más humor del esperado”

No me cabe la menor duda de que uno de los personajes más singulares de Huelva es el polifacético Jesús de Fariña. Hombre con chispa, empático, cariñoso, emprendedor…

Torero, poeta, escritor, director de cine, empresario de moda… Se quedó sin su sueño de debutar como matador en la plaza de toros La Merced, en el coso de su tierra, pero está satisfecho de las cosas que ha hecho en el arte de Cúchares.

Cuando inicié esta serie de entrevistas, siempre pensé en Jesús para que fuera uno de mis personajes. Es imprevisible a la hora de contestarte y eso lo hace especial para una entrevistador, y desde luego él tiene muy claro el mensaje que quiere mandar y da igual lo que le vaya a preguntar. Y hoy además ha estado ingenioso Eso sí, me lo he pasado en grande que también es importante.

¿Jesús amigo, cómo te encuentras?

Está diluviando y lo peor de todo es que la lluvia nos cala a todos hasta los huesos en nuestras propias casas.

Me fumo un cigarrillo y me tomo una copa mientras espero que escampe.

Eres un crack y lo sabes

Mira, hay quien hace gimnasia, otros yoga, incluso quien se pone a dieta y otros nos resignamos a ser felices con los que tenemos cerca, incluso si esa cercanía es imaginada.

Estamos viviendo una situación muy complicada ¿Verdad?

Me temo que esta desgracia, sumida en el dolor y la tragedia, nos conduce a tomarnos la vida con más humor del que esperábamos. Es como cuando vas al entierro de alguien que amabas y entre lágrima y lágrima ríes recordando como era.

Jesús, cómo llevas toda esta situación

Muchas veces en mi vida, tal vez demasiadas desgraciadamente, he tenido que lidiar con toros de ganaderías desconocidas lo que supuso el reto de superar la desconfianza inicial exenta tal vez de esperanza de triunfo y esta situación la considero otro toro más en una plaza que pensaba que era afín a la causa. En esta ocasión yo no soy el torero, sin embargo, he descubierto matices en el público significativos, muchos por su execrable ignorancia, algunos por su bondad impostada, bastantes impertinentes en la división de opiniones que alteran la realidad de lo que en el ruedo acontece, otros por su falta de empatía y tan solo unos pocos que son dignos de que sea yo desde el tendido de mi conciencia el que los aplauda.