La iniciativa del artista onubense que convierte al coronavirus en monstruos de Pixar

En unos días en los que España entera se encuentra confinada en casa, los ciudadanos dan rienda suelta a su imaginación para intentar sobrellevar la complicada situación de aislamiento.

Reuniones vecinales en los balcones, aplausos colectivos para aquellos profesionales que se juegan el tipo, encuentros ‘virtuales’ con viejos amigos e iniciativas solidarias aparecen en mitad del caos haciendo de este “encierro obligado” una ocasión única para recuperar el lado más humano.

En diariodehuelva.es conocemos el ingenioso proyecto ‘Los Monstruos del Coro’ (por Coronavirus), promovido por el pintor y escultor onubense Chema Riquelme (muy conocido por su vinculación al carnaval colombino y al mundo cofrade). “Por los momentos que estamos viviendo, se nos ha ocurrido algo entretenido y que nos ocupe tiempo. ‘Los Monstruos del Coro’ son personajes dibujados por los niños”, explica el artista.

Con esta original propuesta se pretende involucrar a los más pequeños de la casa en la realización de dibujos simples. Unas pequeñas obras de arte que son interpretadas pictóricamente por otros colaboradores de Huelva y allegados al artista que ya han decidido, sin dudarlo, participar en tan bonita causa. Entre ellos están el acuarelista Andrés Espuela, Alberto Castrelo (seguidor y amigo de Riquelme), Jéssica Maceras y Rubén Rodríguez, del equipo de Artesanos del Carnaval.

Así, los niños envían su particular dibujo del ‘monstruo del coronavirus’ y a través de Facebook estos son publicados en versión original junto a la interpretación profesional (elaborada por los artistas colaboradores). En tan solo dos días, ya han participado más de 600 niños de toda España.

“Los más pequeños no sólo se divierten durante su larga estancia en casa, si no que pueden expresar, de manera gráfica, cómo están viviendo la epidemia. Además, la iniciativa lleva consigo un fin benéfico. Cuando termine todo, con lo producido, realizaremos una exposición con el objetivo de recaudar fondos para los necesitados”, asegura Chema Riquelme.

¿Cómo nace esta original propuesta?

“Estaba en casa con mis niñas (Laura de 3 años y Cinta de 8), les pedí que hicieran un dibujo y se me ocurrió interpretarlo. Subí a Facebook el de Laura y tuvo un gran éxito. Así nació este proyecto. Pensé que sería una bonita manera de entretener a los pequeños y de poner en valor el trabajo de artistas al mismo tiempo.”

¿Por qué monstruos?

“Los monstruos del coro por este momento que estamos viviendo, pero no es que queramos pintar monstruos, es porque los niños a la hora de no tener nociones formales de dibujo, pintan con imperfecciones. Sin embargo, no queremos que tengan ese aspecto redondo de virus. De ahora en adelante, vamos a intentar que ese monstruo del Coro tenga un nuevo aspecto. Me gustaría que representara a policías, transportistas, médicos, enfermeros, personas que están ayudando, de un modo u otro, en este difícil momento”.

¿Cómo pueden participar los lectores de nuestro diario?

“Tienen que seguirnos en la página Los Monstruos del Coro en Facebook y enviarnos su dibujo a través de un mensaje privado. Uno de nuestros colaboradores hará su versión y se publicará en el perfil”.

¿Y cuándo todo esto acabe qué pasará con estas pequeñas obras de arte?

“Todo esto tiene un sentido y una obra social. Queremos realizar una exposición donde se mostrarán las reproducciones de todas las obras. Para ello, haremos una presentación cuando esto termine con la comparsa sevillana ‘Los tocaos del ala’, ganadores del Concurso de Carnaval Colombino en 2019. Creemos que la exposición puede tener tirón no sólo a nivel local, si no en toda España”.

Una forma original y generosa de combatir los efectos del Covid-19 y las horas de confinamiento. Esta iniciativa solidaria que parte de Huelva tiene como fin dejar huella en niños y mayores mostrando que los tiempos difíciles pueden ser la mejor ocasión para crear algo grande.