La FOE reclama al Gobierno un plan de choque para las empresas ante el coronavirus

Ante la situación generada por el coronavirus, la FOE (Federación Onubense de Empresarios) ha iniciado una campaña de información entre sus empresas sobre cuestiones de carácter laboral para hacer frente a la situación, al tiempo que se viene a reclamar del Gobierno un plan de choque que pueda remediar los efectos económicos que ya se están empezando a sufrir. Asimismo, esta organización hace un llamamiento a la tranquilidad a fin de no crear alarmas innecesarias.

La FOE ha difundido entre sus empresas asociadas una completa guía de carácter laboral en relación con los efectos que el COVID 19 va a causar y está causando ya en la actividad normal de cualquier negocio. El documento en sí responde a cuestiones a las que se van a tener que enfrentar muchos empresarios estos días como son qué medidas preventivas debe adoptar la empresa; la prohibición a sus trabajadores de viajar a zonas de riesgo; cómo se debe tratar la situación de cuarentena desde el punto de vista laboral; en qué supuestos se puede paralizar la actividad de la empresa medidas laboral que pueden adoptar las empresas, etc.

De esta forma, desde la FOE se viene a facilitar a sus asociados toda la información a su alcance para que se pueda actuar convenientemente en el plano de las relaciones laborales, acompañada, por supuesto, con las recomendaciones que desde el Ministerio de Sanidad se viene aportando conforme avanzan los acontecimientos.

PLAN DE CHOQUE

Se quiere advertir desde la FOE, dadas las circunstancias, que se avecinan momentos especialmente delicados y complicados para el sector empresarial que necesita medidas que vengan a paliar los estragos que el coronavirus va a acarrear irremediablemente y que ya están sufriendo en algunos sectores económicos como el turístico o el transporte y que tendrá efecto dominó en otros tantos que exige una actitud de alturas de miras por parte del Gobierno con medidas que vengan a paliar tales efectos económicos. En esta línea, se espera que la misma responsabilidad con la que está actuando el Ministerio de Sanidad, la tenga también el de Trabajo, así como la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, cuidando la salud de nuestras empresas.

Desde la FOE, en concreto, se exige un plan de choque para evitar problemas mayores ya que la situación generada está desestabilizando la economía y provocando un problema logístico.

No obstante, desde la FOE se apela a la tranquilidad y se sugiere no alertar de riesgos que, de momento, están controlados. Además, instamos a que se consiga toda la información posible de las medidas preventivas, no cayendo en alarmismos, sino en información veraz y comportamientos responsables. Esta situación nos exige un notable ejercicio de sensatez y control por parte de la sociedad civil.