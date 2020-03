Más de once mil onubenses padecen glaucoma, segunda causa de la ceguera en el mundo

Con motivo del Día Mundial del Glaucoma que se celebra este jueves, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) ha trasladado que en Andalucía se calcula que aproximadamente 185.100 personas sufren esta enfermedad la mitad de los cuales no saben que la padecen debido a que en sus inicios es asintomática. Su distribución provincial pone de manifiesto que en Huelva se encuentran 11.481 pacientes, de los cuales 5.741 no saben que tienen la enfermedad y otros 2.583 no siguen el tratamiento.

Los profesionales de la Unidad de Oftalmología del Hospital Infanta Elena de Huelva han querido lanzar un mensaje de concienciación y advertencia frente al glaucoma, precisamente hoy, cuando se celebra el día mundial de la enfermedad, con el objetivo de sensibilizar sobre esta patología que está considerada la segunda causa de ceguera en el mundo y que, a pesar de ser incurable, puede ver frenado su avance de forma significativa, garantizando la visión, siempre que se detecte en los primeros estadíos.

El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa y crónica que va causando una disminución progresiva de la visión, de forma que, si no se diagnostica y se trata de forma oportuna puede acabar llevando a la ceguera. Se trata de una patología que no suele presentar síntomas antes de que la pérdida de visión se vuelva irreversible, por lo que resulta fundamental acudir al oftalmólogo para poder alcanzar un diagnóstico precoz de esta enfermedad y seguir de forma adecuada un tratamiento que ayude a paliar los daños producidos.

Precisamente con el objetivo de ofrecer una respuesta adecuada a sus pacientes, la Unidad de Oftalmología del Infanta Elena cuenta con una consulta monográfica dedicada a este problema de salud en la que se atienden anualmente a cerca de un millar de pacientes, residentes en los municipios que integran su zona de adscripción y en la que se realiza el seguimiento y valoración de estos afectados, con el fin de decidir las actuaciones a seguir para el mantenimiento de la visión.

El glaucoma sigue siendo una de las patologías que más atención requiere por parte de los profesionales sanitarios, ya que la rapidez en el diagnóstico resulta fundamental, por lo que por parte de la Unidad de Oftalmología se realizaron, solo durante el pasado año, más de 1.250 tomografías de coherencia óptica de la papila, una técnica diagnóstica de imagen sencilla y no invasiva que sirve para la exploración en detalle del nervio óptico.

Además, se llevaron a cabo alrededor de 800 campimetrías, una prueba diagnóstica que permite analizar con detalle el campo visual del paciente, vital para la detección y seguimiento del glaucoma, así como otros problemas de salud relacionados con las fibras nerviosas del nervio óptico.

Los oftalmólogos han querido aprovechar la celebración del Día Mundial del Glaucoma para sensibilizar a la ciudadanía con este problema de salud, así como animar a los afectados a seguir las indicaciones de su médico a la hora de realizar un correcto tratamiento, que puede resultar fundamental para prolongar el mayor tiempo posible un nivel de visión adecuado para mantener una vida independiente.

Los especialistas nos han recordado también que, aunque esta patología no está vinculada a unos hábitos de vida determinados, si se han detectado algunos factores de riesgo que predisponen a padecerla, como son tener más de 50 años o antecedentes familiares con esta patología, ser de ascendencia africana o asiática, y, sobre todo sufrir de presión ocular alta. También resultan elementos de riesgo haber sufrido determinadas lesiones previas en el ojo, el consumo prolongado de esteroides, así como, en menor medida, sufrir de diabetes, hipertensión arterial, migrañas o problemas circulatorios.

La Unidad de Oftalmología del Hospital Infanta Elena mantuvo durante el pasado año una intensa actividad, tanto en actividad quirúrgica como en atención en consultas, que les llevó a realizar cerca de 800 intervenciones quirúrgicas y más de 20.000 consultas externas, la mayor parte de ellas en acto único, es decir que en una única visita es atendido por el especialista y se le realizan las pruebas diagnósticas, de forma que puede marcharse a casa con el diagnóstico y el tratamiento adecuado en una sola visita, con el fin de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad.