Onubenses en Italia, epicentro del coronavirus en Europa

Italia es el país de Europa donde más ha impactado el Covid-19: más de 10.000 contagios y 631 fallecidos. Sesenta millones de italianos están confinados desde el martes. Es la medida más drástica que el Gobierno de Italia ha tomado para combatir el coronavirus: toda Italia es zona roja.

Queda prohibido cualquier tipo de desplazamiento de la zona del propio domicilio salvo por motivos imperativos de trabajo, necesidad demostrable o urgencias sanitarias. Así hasta el 3 de abril.

Italia es el país de residencia de 112 onubenses según los últimos datos del INE. Desde diariodehuelva.es nos hemos puesto en contacto con varios de ellos para que nos cuenten cómo están viviendo una de las mayores crisis sanitarias que ha padecido el país.

“He perdido mi trabajo por el coronavirus”

Daniel, un joven de 28 años de Huelva capital, es graduado en Estudios Franceses y vive en Italia desde hace dos años. Concretamente en Siena, una de las ciudades más conocidas de la Toscana, región donde se detectaron los primeros casos de contagio el pasado 25 de febrero.

“Aquí han cerrado todo, hasta el gimnasio, y las calles están desiertas. Solo salimos por necesidad”, ha asegurado el joven que junto a su pareja estuvo en aislamiento hace unos días por contacto con una persona a la que se le estaban realizando pruebas. Por suerte, no han sido contagiados.

“Hay gente con maletas en los supermercados para llenarlas de comida”, nos explica. Sin embargo, “solo está permitido que vaya a hacer la compra una persona por familia para que se respete el metro impuesto como distancia de seguridad entre ciudadanos”.

Lo más grave de la situación, según nos cuenta este onubense, “es que he perdido mi empleo”. Trabaja en temporadas altas en un hotel como recepcionista, “pero se han visto obligados a no hacer contrataciones porque no hay turistas, solo cancelaciones”.

Daniel espera que España “tome las medidas necesarias para que no ocurra lo mismo que aquí”.

“Aunque haya menos gente en la calle y se intente tener precaución, en Palermo la situación no es de terror”

La olontense Gema Quintero Macías tiene 34 años, es bióloga y trabaja como profesora de ciencias y español en el Instituto Salesiano Don Bosco de Palermo.

En su afán por permanecer ligada a su tierra, Gema consiguió hacer un intercambio estudiantil con el colegio Maristas de Huelva. Así, sus estudiantes de Palermo estuvieron de intercambio en el colegio onubense el pasado mes de enero. Posteriormente, en febrero, era el turno de los de Huelva. Así, el 24 de febrero llegaban a Italia los niños y niñas de los Maristas, coincidiendo con el momento álgido del estallido del coronavirus en los medios internacionales: “Ese domingo fue el boom. Salió en todas las noticias que en Milán había un gran número de afectados. Los estudiantes de Huelva llegaban a la capital de Sicilia un martes, día en el que comunicaron que iban a cerrar los colegios durante una semana. Tenían previsto quedarse hasta el 4 de marzo, pero decidieron anticipar la vuelta al 27 de febrero, ya que los padres estaban asustados ante las noticias que escuchaban de Italia”, dice Gema.

“Recuerdo que mi madre me llamó muy preocupada desde Gibraleón (mi pueblo), preguntándome si había comida, si se podía salir….pero ni siquiera aquí se sabía bien qué pasaba. Se decía que era como una gripe pero se desconocían muchos detalles. Aunque se cerraron los colegios, la percepción de la ciudadanía, a pesar del revuelo, era de normalidad. La gente salía a la calle como si no pasara nada”, cuenta.

Después de aquello, a pesar de que los colegios permanecían cerrados, nos cuenta la olontense que la situación no era alarmante: “yo salía a cenar fuera, la gente venía del norte sin controles, en los aeropuertos apenas había medidas preventivas, todos pensaban que era sólo una alarma”.

El día 2 de marzo volvieron a abrir los colegios pero, cuenta Gema, esta vez se reforzaron las medidas para evitar el contagio como dar besos al saludar, estrecharse la mano o acudir a lugares de gran aglomeración.

“No fue hasta el jueves 5 de marzo cuando cortaron las clases de nuevo. Y, aún así, la gente como si nada. Hasta el pasado 6 de marzo no se ha notado mucho más ‘miedo’ con el aumento del número de casos. En Palermo hay un total de 10 personas afectadas y en toda Sicilia alrededor de 50″.

Desde el domingo, asegura Gema, colegios, cines, teatros y lugares públicos permanecen cerrados. “Ahora hay menos gente en la calle. En los supermercados, al no poder entrar muchas personas a la vez, se observan grandes colas en las puertas. Mi novio es farmacéutico y cuenta que sólo dejan entrar a los clientes de tres en tres con 1 metro de distancia, dice.

“La gente se encuentra en situación de alerta, pero relativa. Ahora, por ejemplo, estoy en el parque y a mi alrededor se ven personas haciendo deporte. Aunque hay menos gente en la calle y se intenta tener precaución, la situación que se vive no es de terror. Eso sí, el tráfico de Palermo se ha reducido al 70%”.

Ella trabaja en un colegio 2.0, en el que la educación gira entorno a las nuevas tecnologías, por lo que da clases a distancia. “El día 5 está previsto que se abran de nuevo los colegios. Yo tengo un vuelo de regreso el 7 de abril a España y no sé si para entonces ya el virus estará controlado y podremos salir de aquí”, asegura la onubense.

“Aún no hemos podido empezar el segundo cuatrimestre. La Universidad está clausurada y no sabemos qué va a pasar”

Alejandro Galán Martínez es de Huelva, tiene 22 años y es estudiante del doble Grado en Finanzas y Contabilidad y en Administración y Dirección de Empresas (FICO+ADE). Está de Erasmus en Salerno desde el pasado 22 de septiembre y la zona en la que vive (Campania, una región del suroeste italiano) es una de las menos afectadas por el coronavirus.

“Hasta hace unos días no se han dado los primeros casos aquí. Nos ha empezado a “afectar” a partir del 3 de marzo, que han cerrado la Universidad, por lo que aún no hemos podido comenzar el segundo cuatrimestre. De momento la Universidad está clausurada y estamos esperando a que los profesores nos informen de qué va a pasar con los próximos exámenes”, cuenta a diariodehuelva.es el joven.

“Nos sentimos un poco aislados con el cierre de la frontera. Tampoco podemos salir a la calle en grupos más grandes de 4 ó 5 personas y eso, en cierto modo, hace que nos sintamos recluidos“, confiesa el estudiante.

“Lo que llevo peor es no poder acudir a las clases, porque no sé qué nos va a exigir luego los profesores para evaluarnos, ya que somos estudiantes Erasmus y, además, el curso va a comenzar tarde. Esto de cara al futuro es un problema porque no sé cómo podrá afectarme. Además, el no poder salir a la calle, que hayan cerrado los bares…no es fácil, pero lo intentamos llevar como podemos.”

Asegura que no tiene miedo de contraer la enfermedad porque piensa “que será un virus similar a una gripe”, pero teme que la situación se prolongue en el tiempo: “aquí se oye que esta situación tiene pinta de ir para largo, que no será cosa de pocos días. Aunque las clases, en teoría, se reabren el 1 de abril, todo apunta a que la situación se va a alargar“.

“Mi mayor miedo es la incertidumbre de no saber cuándo acabará”

Álvaro Domínguez Rabadán también está de Erasmus en Salerno con Alejandro.

“La situación del Coronavirus está siendo muy confusa para nosotros. Estamos al tanto de todas las noticias que están sucediendo tanto en Italia como en España cada día y aún así hemos estado tranquilos en todo momento hasta este último fin de semana”, cuenta Álvaro.

“En el sur hemos estado viviendo con total normalidad, a excepción de ciertas medidas preventivas como el cierre de la Universidad para desinfectarla, el cierre de establecimientos donde hay gran multitud de personas como son las discotecas, bares, etc,… pero, por lo demás, todo ha estado muy tranquilo hasta este último lunes cuando el Gobierno italiano ha comunicado el cierre de las fronteras”.

Dice el onubense que ahora mismo su estado es de nerviosismo y preocupación. “Estamos obligados a quedarnos aquí hasta el 25 de Marzo con la Universidad cerrada hasta el 3 de abril, pero el problema que tenemos en mente es que no sabemos cuando acabará esta realidad. Por lo tanto, el mayor miedo que tenemos es la incertidumbre de no saber cuándo acabará”.

Álvaro ha aprovechado esta ventana que abre al mundo diariodehuelva.es para lanzar un mensaje a todos los que hoy leen este artículo y permanecen preocupados por la situación de incertidumbre que está generando la presencia de este virus en todo el mundo y, en especial, a los onubenses residentes en Italia:

“El mensaje que quisiera transmitir a mi familia, amigos, en general, a todas las personas de Huelva es que estamos bien a pesar de la situación. No es tan grave como lo están pintando, solo que las medidas preventivas son, en mi opinión, muy drásticas, sobre todo en mi zona donde el riesgo es mínimo, ya que el foco del virus está puesto en la zona norte de Italia. Ahora mismo seguimos a la espera de las órdenes que nos darán desde nuestras universidades, del propio Gobierno italiano, etc… pero aquí estamos bien, unidos todos los estudiantes Erasmus que nos hemos quedado en Italia y a la espera de novedades y de cómo evolucionará esta situación”.

Prohibidos los vuelos desde Italia a los aeropuertos españoles

El Gobierno ha prohibido los vuelos desde Italia a los aeropuertos españoles por el brote de coronavirus. La medida, publicada en un BOE excepcional en el pasado martes 10 de marzo, no especifica que también se impida la conexión aérea de un avión que parta de territorio español al italiano. La propuesta la ha hecho el Ministerio de Transportes, que dirige José Luis Ábalos, y deja abierta la puerta a que se prorrogue otros 14 días. “Se considera justificado, restringir durante el período prescrito los vuelos directos actuales y, en su caso, los que se realicen en el futuro desde la República de Italia al Reino de España“, añade el documento oficial.

La medida comenzó a aplicarse durante la pasada medianoche del martes hasta este miércoles y durará hasta la misma hora del 25 de marzo. Además, el Ejecutivo informará a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros de estas medidas excepcionales por el Covid-19, así como a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las excepciones a la prohibición son las aeronaves del estado o las escalas con fines no comerciales, los vuelos de carga, además de los que sean posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia.

Entre los argumentos del Ejecutivo para tomar esta decisión está la restricción total de movimientos en Italia, por lo que esta medida sirve para “completar las medidas acordadas por el Gobierno italiano, con el objetivo de que sean enteramente efectivas en nuestro país”. También se alega que las comunicaciones por vía aérea entre ambos países son “numerosas” y que la mayoría de los casos de coronavirus en España están vinculados a viajeros procedentes del país transalpino.