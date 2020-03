La Junta recomienda restringir las visitas a hospitales y centros de salud

La portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha recomendado este martes restringir las visitas de familiares a pacientes ingresados en hospitales y centros sanitarios como medida preventiva para evitar el avance de la enfermedad.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Salcedo ha asegurado que un paciente ingresado “debe tener un cuidador”, pero ha defendido la conveniencia de restringir otras visitas, que se realizan “con buena intención”, para evitar un “trasiego de personas que a priori están sanas” porque los hospitales “no son lugares de ocio”.

La portavoz del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus ha detallado que Andalucía sigue registrando a primera hora de este martes 60 casos, 42 en Málaga, 7 en Jaén, 6 en Sevilla, dos en Cádiz y Almería y uno en Huelva, y ha explicado que la Junta está en “contacto permanente” con el Ministerio de Sanidad para valorar cualquier posible refuerzo de medidas en las zonas con mayor concentración de casos.

Sobre la decisión de suspender la asistencia de público al partido a celebrar este jueves 12 de marzo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla Fútbol Club y el AS Roma, Salcedo ha defendido que “no parecía razonable” la presencia de “muchos aficionados en masa” procedentes de Italia cuando Andalucía tiene una situación “controlada” y es necesario tomar medidas para intentar “cortar la cadena epidemiológica”.

También ha insistido en la recomendación de no realizar viajes a zonas de riesgo “si no son imprescindibles”, ha destacado el “esfuerzo importantísimo” que se registra a diario en atención primarias “donde acuden muchas personas con casos sospechosos que afortunadamente no se suelen confirmar” y ha pedido a la población “confiar en las autoridades sanitarias.