CC OO advierte a Educación de la situación límite en el IES Saltés de Punta Umbría

El sindicato provincial de enseñanza de CC OO en Huelva ha mostrado su apoyo al claustro del IES Saltés de Punta Umbria ante la situación que se vive en el instituto puntaumbrieño.

La central sindical indica que “prestamos nuestro apoyo a este personal, que ha denunciado públicamente la insostenible situación de insultos, agresiones, tanto física como verbales y amenazas, proveniente de alumnado y familias”. Solicitan que la administración “tome medidas urgentes y excepcionales que permitan realizar la actividad docente en condiciones que garanticen su salud y seguridad”, explica en una nota.

El personal del centro ha expresado que “esta situación actual que denunciamos no es novedosa, viniendo a ser un problema que se ha enquistado en nuestro centro desde hace un tiempo, pero últimamente se ha visto agravada hasta niveles insostenibles que imposibilitan la realización de nuestra labor docente en un ambiente de mínimo respeto o seguridad”. Este es el motivo por el que contactan con la Delegación a través de los cauces de comunicación disponibles para hacer oír su voz en y que se adopten los medios que sean necesarios para que esta situación acabe.

CC OO subraya que el centro ha agotado ya todos los cauces pedagógicos y protocolos para hacer frente a estas agresiones, “se ha gestionado cada situación siguiendo cada paso, pero a día de hoy es una situación enquistada” Estas medidas no han sido suficientes ni eficaces, por ello “se apela a que la administración educativa tome medidas extraordinarias” que normalicen el clima de respeto necesario para un correcto funcionamiento del centro y todo su personal

Esta situación que denuncian está respaldada a través de los más de mil partes presentados por el personal docente del centro donde quedan reflejados los insultos, agresiones físicas y verbales y destrozos de los que ha sido objeto tanto el profesorado, como el centro.

“A pesar de ello no hemos observado un cambio en la actitud del alumnado ni avance que haga pensar en una futura remisión de los hechos denunciados”, afirman desde el centro.

“No es tolerable que un centro educativo, en vez de centrarse en la labor docente, haya interpuesto en lo que va de curso, más de una decena de denuncias ante la Guardia Civil y que sea casi diario las llamadas a las fuerzas de seguridad”

Durante el presente curso han tenido que pedir ayuda a la Guardia Civil y Policía local de Punta Umbría para que se controlara la venta y consumo de estupefacientes, tanto dentro, como en el perímetro del centro. Esta situación ha sido denunciada a las siguientes instancias: Ayuntamiento de Punta Umbría, Comandancia de la Guardia Civil de Punta Umbría, Delegación Territorial de Educación de Huelva y Subdelegación del Gobierno de Huelva.

CC OO solicita que “antes de que los hechos se agraven aún más, ya hay algunos tipificados como delito, solicitamos a la Delegación Territorial de Educación de Huelva que, con independencia que tenga a bien la consideración de nuestro instituto como centro de difícil desempeño como se ha solicitado repetidamente, adopte con carácter inmediato las medidas que estime adecuadas para normalizar la situación”.

Desde la dirección del IES comentan, recuerda CC OO, que “la inactividad de la Delegación ha creado en el claustro un sentimiento de resignación e indefensión que no vamos a seguir soportando durante más tiempo. Recurrimos una vez más a la Delegación con objeto que dé respuesta de una manera eficaz a todo cuanto hemos expuesto, pero no descartamos que, en caso que no obtener una respuesta más allá de la meramente informativa y burocrática, recurramos a agentes sociales y autoridades para intentar poner fin a este conflicto por cuantos medios estén a nuestro alcance”

El sindicato respalda todas estas reivindicaciones y espera que la Delegación intervenga para solucionar esta situación cuanto antes.