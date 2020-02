UPA Huelva denuncia la “mala imagen” que da de la fresa de Huelva la publicidad de Día

“La mala imagen que se está ofreciendo de nuestra fresa es indignante”. Así de contundente se ha mostrado el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva (UPA Huelva), Manuel Piedra, al compartir en las redes sociales de la organización la publicidad que se está repartiendo por España por parte del supermercado Día.

“Las imágenes no se corresponden con la realidad. No pueden decir que esas frases son de origen Huelva, porque están denigrando nuestro producto, con lo que ello conlleva para nuestra imagen y, en consecuencia, para los precios del propio producto”, ha apuntado Piedra.

Si se observan las imágenes, la publicidad del catálogo de compra del supermercado Día muestra unas fresas pequeñas, casi sin color y con las pepitas de un color marrón que “nada tiene que ver” con los productos onubenses. Desde UPA Huelva se ha ofrecido la posibilidad de “cederles las fotografías que hagan falta, si es que no tienen imágenes reales, porque este tipo de estrategia de marketing al final nos perjudica porque ese producto que muestran no se corresponde con nuestros productos, y al contrario de lo que pretenden (por el precio) seguramente venderán menos porque es que no son ni atractivas”.

En este sentido, Piedra ha expresado su inquietud porque “ya nos sucedió hace un tiempo con la tienda online de Carrefour, y yo mismo le cedí mis imágenes para que mostraran la realidad de la calidad de las fresas de Huelva”. Pero “lo realmente importante es que se ponga en valor a nuestros productos, no solo con las imágenes sino con los precios”.

Al respecto de los precios, ha expuesto que “precisamente esta imagen me la han enviado desde el departamento de comunicación en Madrid para que considerase el tema precio, que parece que con la llamada de atención desde el Ministerio se están adecuando a los reales. Lo que no era de lógica es que a nosotros nos pagaran 2 euros el kilogramo y lo vendieran a 8 euros, perjudicando al agricultor y al consumidor que pagaba un precio inflado por los supermercados”.

Cabe recordar que “en campaña ahora mismo hay alrededor de 97.000 trabajadores directos en fincas, a lo que hay que sumar los puestos de trabajos indirectos como transportistas, quienes fabrican los envases… Por lo que hay que luchar por los 8.000 pequeños agricultores que estamos vendiendo un producto de máxima calidad, y no el que se muestra en estas fotografías publicitarias por ejemplo. La agricultura sigue siendo el motor de la provincia y hay que defenderla“. Por ello, desde UPA Huelva se va a presentar una moción en Diputación y en todos los ayuntamientos “para defender el producto de Huelva”.