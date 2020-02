Al Sporting de Huelva al fin le pitan un penalti… y gana (1-0)

Venía el Sporting de Huelva quejándose y con razón de los últimos arbitrajes. Y puede que haya servido de algo. Porque al combinado onubense al fin le pitaron un penalti a favor. La pena máxima la transformó Patri Ojeda en una apretada victoria sobre el Rayo Vallecano y en tres puntos de oro en la carrera por la salvación.

Arrancó el cuadro de Antonio Toledo con sus tres fichajes de invierno por primera vez sobre el verde, lo que implicaba el debut liguero de Abambila. Otra africana, su compañera Fatou Kanteh, fue protagonista de la primera jugada destacada del partido: un posible penalti del que fue objeto por una entrada de Eva Alonso.

Desde los once metros

Y a la segunda fue la vencida. De nuevo Kanteh ingresó en el área y de nuevo fue interrumpida en falta, esta vez, por Andújar. La colegiada sí señalo penalti en esta ocasión y Patri Ojeda no perdonó desde los once metros. La central no sólo hizo el gol. También evitó el empate al sacar bajo palos la mejor opción rayista del primer acto.

Disparo al travesaño

Amaneció la segunda parte con cambio en las blanquiazules. Abambila dejó su sitio a Marina Steindl. El Sporting se atrincheró bien y Chelsea apenas tuvo que intervenir ante dos disparos lejanos de Ángeles y Pilar García. Mucho más cerca de la igualada anduvo Bulatović. Su tiro dio en el larguero antes que Chelsea pudiera atajarlo.

-FICHA TÉCNICA

SPORTING DE HUELVA: Chelsea; Korina, Cinta Rodríguez, Patri Ojeda, Elena Pavel; Castelló, Abambila (Marina Steindl, min.46); Fatou Kanteh (Princella Adubea, min.72), Alidou, Kristina Fisher (Peace Efih, min.89); y Danica Evans (Mascaró, min.60).

RAYO VALLECANO: Larqué; Pilar García, Andújar, Oviedo, Chule, Auñón, Altuve, Sáez, Bulatovic, Eva Alonso y Fernández (Patri, min.77).

GOL: 1-0 (min.35) Patri Ojeda.

ÁRBITRA: Amonestó a las locales Abambila, Patri Ojeda, Castelló y Alidou; y a las visitantes Andújar y Eva Alonso.

CAMPO: Campos Federativos de La Orden, unos 600 espectadores.