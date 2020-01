Palos de la Frontera rinde homenaje a los aviadores del Plus Ultra

Palos de la Frontera rinde homenaje a los intrépidos aviadores del “Hidroavión Plus Ultra” con motivo del 94 aniversario del primer vuelo transoceánico de la historia, que unió Palos con Buenos Aires en 1926.

El entorno del Muelle de la Reina, lugar donde se encuentra el Ícaro, monumento que conmemora la hazaña del Hidroavión Plus Ultra, acogía este domingo los actos de celebración de esta efeméride organizados por el Ayuntamiento de la localidad y el Ejército del Aire. Una celebración que ha contado con la colaboración del Club Social “Plus Ultra”, la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana y la Real Sociedad Colombina Onubense.

Acompañaba los actos el Acuartelamiento de Tablada- Sevilla del Ejercito del Aire, representado por su general director de Enseñanza, Enrique Jesús Biosca, mando de Personal y la Patrulla Acrobática de Paracaidismo PAPEA, realizando una exhibición ante los numerosos vecinos que congregan para la celebración de esta conmemoración.

Fue el 22 de enero cuando Ramón Franco, Juan Manuel Durán, Pablo Rada y Julio Ruiz de Alba protagonizaban una gesta que en palabras del Alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero “debe mantenerse viva en el recuerdo de todos”.

En esta ocasión, la celebración ha estado marcada por las palabras de homenaje al que fuera presidente del Club Social “Plus Ultra”, José Corona, recientemente fallecido. Un gesto que honra la memora de un hombre que luchó por mantener viva la historia de Palos de la Frontera.

Tras el turno de intervenciones se procedía a homenajear a los tripulantes del Plus Ultra, depositando a los pies del monumento las tradicionales ofrendas florales por parte del club de aeromodelismo Plus Ultra de Aljaraque, la Patrulla Plus Ultra, la Orden de Isabel la Católica, la Real Sociedad Colombina Onubense y la Hermandad de Ntra. Sra. de los Milagros y San Jorge Mártir, y el Club Social Social Plus Ultra junto a la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana.

El acto de conmemoración del 94 aniversario de la partida del hidroavión “Plus Ultra” desde el Puerto de Palos finalizaba con la escucha de himnos y la exhibición de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire.