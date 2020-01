Adelante lleva al Parlamento iniciativas contra el “colapso” de los dos institutos de Aljaraque

A pesar de que el IES Fuente Juncal y el IES Juan Antonio Pérez Mercader se construyeron con una capacidad total, entre los dos, para 850 alumnas y alumnos, en estos centros están matriculados actualmente más de 1.500 estudiantes. La totalidad de la comunidad educativa de estos dos centros (alumnado, profesorado, personal no docente, además de padres y madres) llevan mucho tiempo exigiendo y protagonizando movilizaciones para remediar esta “grave situación de colapso” que sufren estos dos centros educativos por encontrarse “abarrotados por encima de su capacidad”. Por ello y tras haber mantenido varios encuentros con representantes de la comunidad educativa aljaraqueña, Adelante Huelva ha registrado sendas iniciativas en el Parlamento Andaluz para que el gobierno de la Junta de Andalucía remedie esta situación.

Para ambos casos, Adelante Andalucía ha registrado en el Parlamento Andaluz sendas iniciativas con las que reclama a la Consejería de Educación que se apresure a ejecutar las obras necesarias para ampliar los aularios de estos dos centros educativos y adaptarlos así a la capacidad real que requiere el alumnado que estudia en los mismos, sin que tengan que padecer las lamentables condiciones de saturación que sufren y que perjudican claramente su derecho a una educación en condiciones dignas.

En el caso del IES Fuente Juncal, Adelante Andalucía exige al consejero de Educación que deje de “bloquear y ponga en marcha de una vez” las obras para ampliar el nuevo aulario que su propia Consejería anunció que se iban a iniciar en octubre de 2019, además de que se contrate más personal no docente en dicho centro. En este instituto de educación secundaria se habilitaron como aulas las dependencias destinadas a comedor escolar y a laboratorio, además de edificaciones prefabricadas, lo que no supone ninguna solución para la saturación que sufre. En este centro educativo estudian 800 alumnas y alumnas, mientras su capacidad original es de 450.

Respecto al IES Antonio Pérez Mercader, la situación de saturación es la misma, ya que sus más de 700 alumnas y alumnas, 300 más de su capacidad original, han tenido que instalarse en dependencias que no estaban previstas para funcionar como aulas y en instalaciones prefabricadas. Para paliar en lo posible esta falta de espacio, en enero de 2018 se asignó en los Presupuestos generales de la Junta de Andalucía la cantidad de 900.000 euros. Hasta noviembre de 2018 no se licitó el proyecto para construir nuevos aularios. Ya en marzo de 2019 se adjudicó la elaboración del proyecto con un plazo de 18 días para el básico y de 35 para el de ejecución. Sin embargo, este proyecto se encuentra paralizado y la comunidad educativa de este centro no ha recibido información alguna sobre su necesaria y urgente realización. Igual que sucede con el otro instituto de Aljaraque, en el IES Pérez Mercader también hace falta la incorporación de más personal no docente para atender el incremento de sus estudiantes.

Así, Adelante Andalucía seguirá exigiendo al consejero Imbroda que “ponga esta situación de colapso entre sus prioridades” y permita que se realicen las obras para adaptar las instalaciones de ambos institutos a su actual población estudiantil que ya “está harta de movilizarse y exigir que se la trate con dignidad” para que puedan acceder a su derecho a la educación pública de calidad, en unas mínimas condiciones dignas.

Por ello mismo y para tratar de que se lleven a cabo estas necesarias obras en los dos institutos de Aljaraque, Adelante Andalucía ha solicitado una reunión con la delegada provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva para abordar este asunto.

UGT, contra el cierre del CEIP Tres Carabelas en La Orden

UGT se opone totalmente al cierre del CEIP Tres Carabelas. Según el sindicato, la Junta de Andalucía pretende cerrar este centro ubicado en la Barriada de la Orden en Huelva capital, una provincia en la cual ya el sector educativo es deficitario. La Orden es un barrio de trabajadores y trabajadoras con una población joven importante. En este barrio coexisten centro educativos públicos y concertados. UGT insiste en la necesidad de mantener la oferta educativa existente y por tanto está en contra del cierre de cualquier centro, tanto por el perjuicio para el personal docente, laboral, y el alumnado, como por el daño que se hace al sistema público que garantiza la igualdad y la cohesión social.

Además una unidad de infantil de este centro, está ubicada en el colegio de Ciudad de los Niños, que también se vería afectado con este cierre; esta unidad es de vital importancia para el alumnado que se atiende en este colegio.

UGT comenzó con un proceso de diálogo con la Delegación de Educación en Huelva, en el que la Junta siguió pronunciándose en la no viabilidad del centro y seguirá insistiendo en esta vía de diálogo para que se aporten soluciones.

Según declaraciones del sector de educación de la FeSP UGT Huelva, “lamentamos esta situación que se está produciendo puesto que el perjuicio es grande, por el ataque que está sufriendo la educación pública, además de la incertidumbre sobre la unidad que está ubicada en el colegio Ciudad de los Niños que realiza una gran labor social, de atención, cuidado e inclusión. Esperamos que la Junta de Andalucía reconsidere la postura del cierre para hacer una política educativa que favorezca una educación de calidad”.