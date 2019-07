Sergio Jiménez: “Me emociona defender el escudo del Recreativo”

“He venido aquí a demostrar el jugador que soy. En Cartagena, Monteagudo sacó mi mejor versión como futbolista y espero que se repita aquí en Huelva“. Es la declaración de intenciones de Sergio Jiménez, el primer jugador en ser presentado oficialmente por el Recreativo.

De 26 años de edad y 1,88 metros de estatura, el que fuera primer fichaje del Decano se define como “un pivote defensivo que vive de su físico, y aunque pueda parecer grande y algo lento, me vais a ver llegar a un lado y a otro, haciendo las coberturas a los centrales y a los laterales“.

Natural de Cartagena, el ahora centrocampista albiazul no dudó a la hora de embarcarse en este proyecto. “Cuando me llamaron Monteagudo y Zamora, no me lo pensé. Es emocionante defender este escudo, este club y esta afición, y voy a darlo todo en el campo“.

Y aunque ha firmado por una temporada, deja abierta la puerta a renovar su vinculación laboral con el Recre. “Si a lo largo del año, rindo a buen nivel y el club quiere que siga, no habrá problemas en llegar a un acuerdo para ampliar mi contrato“, asegura convencido.

Respecto al estilo que quiere implantar el ‘mister’, Sergio Jiménez señala que “trabajamos para mantener el balón, pero también para recuperarlo cuando lo perdamos. Monteagudo es un entrenador muy cercano, siempre está encima del jugador para que no decaiga y eso se agradece“.

Por último, el pivote no ve un obstáculo en la comparación con la pasada campaña. Al contrario, “no es presión, es motivación. Hay que mejorar lo del año pasado, estar arriba y rematar la faena lograndodo el ascenso. Creo que podemos conseguirlo y todos lo tenemos claro“.

-EL PERFIL DE SERGIO JIMÉNEZ-