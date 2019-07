La cervecera Corona llama a voluntarios para limpiar de plástico la playa del Parque de Doñana

España es el segundo país del Mediterráneo que más contamina el mar. Por ello, la cerveza Corona desembarca en Huelva con un solo objetivo: limpiar de todo plástico la Playa del Parque Nacional de Doñana. Para cumplirlo quiere movilizar a todos los voluntarios onubenses que quieran colaborar y unirse al proyecto.

Corona y la asociación Parley for the Oceans tienen un fuerte compromiso por cuidar el medioambiente, y sobre todo por evitar la contaminación de uno de los bienes más preciados que tenemos, el mar. Para ello, junto a la Asociación Parque Dunar hacen un llamamiento a la colaboración de toda la población que quieran unirse al movimiento como voluntarios y portavoces de la causa. Para la limpieza sólo es necesario que los voluntarios asistan con ganas e ilusión de ayudar al medioambiente, Corona, Parley for the Oceans y la Asociación Parque Dunar se encargarán de todo lo demás y les proporcionarán el material necesario: chalecos, guantes, sacos… Se partirá el domingo, 7 de julio, desde Torre de la Higuera, en Matalascañas.

Tras la limpieza, los voluntarios se irán con la satisfacción de haber colaborado en mantener las playas libres de plástico y de haber aportado su granito de arena siendo parte de la solución de este gran problema. Para participar pueden visitar www.protectparadise.com o entrar en los eventos en el canal de Facebook de la marca (CoronaSpain).

Esta limpieza se enmarca dentro de la campaña Protect Paradise, por la que la cervecera quiere concienciar sobre la contaminación plástica del océano y contribuir a su fin con diferentes estrategias medioambientales, entre la que

se incluye la limpieza de playas por todo el mundo. En España, Corona se compromete a limpiar 500,000m2 de costas y hasta ahora han recorrido las playas de Alicante, Valencia, Asturias y ahora visitan Huelva. Estas limpiezas

continuarán por toda la geografía de España: desde Doñana a Zarautz o desde Asturias a Marbella, pasando por Ibiza o Barcelona.