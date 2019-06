Salmerón: “Hemos sido superiores al Mirandés en los dos partidos”

“Hemos merecido pasar la eliminatoria, hemos sido superiores al Mirandés en los dos partidos, pero la suerte no ha estado con nosotros y nos ha dejado sin el sueño“. Así resume José María Salmerón la decepción que acompaña a la injusta eliminación del Recreativo a manos del cuadro de Borja Jiménez.

Una falta de fortuna que el técnico del Decano ejemplifica también con las lesiones de Israel Puerto, Diego Jiménez e Iván González, que “nos han llevado a hacer tres cambios obligados en esta eliminatoria. Sólo me queda estar muy orgullosos de todos los futbolistas y lamentar nuestra mala suerte“.

Acerca del gol del Mirandes, el preparador almeriense admite que “Paris no puede llegar allí, ni ese tiro entrar. Es más, cuando tiró con la izquierda me alegré porque iba sin fuerza y pensé que no podía entrar. Pero está claro que la eliminatoria no estaba para nosotros“.

El ‘mister’ del Recre está convencido de que “la prórroga nos habría venido bien porque en el juego no ha habido color. El vestuario, que es el mejor que he tenido en mi carrera, está roto, con lágrimas y muy dolido. Nos vamos decepcionados, pero orgullosos del equipo y de la afición“.