La patronal minera prevé invertir 250 millones en 2019

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), la patronal andaluza de minería metálica, ha celebrado en Sevilla su IX Asamblea General, un evento en el que se desgranaron y examinaron las cifras que se derivan de la actividad minera andaluza durante el pasado año.

El evento, que se celebró en la sede de Iturri, uno de los últimos asociados de la asociación, contó con la presencia de representantes de los veintidós socios de pleno derecho que actualmente conforman Aminer, además del presidente de la patronal, Luis Vega, y la gerente de la misma, Priscila Moreno.

La propia gerente fue la encargada de presentar la Memoria realizada para la ocasión, en la que destacaron las grandes cifras de la minería andaluza del último curso, con una producción de 15 millones de toneladas de mineral procesado.

La minería andaluza también se ha posicionado como un referente a nivel nacional, con unas cifras de empleo de 11.000 puestos de trabajo directo, 35.000 puestos indirectos e inducidos.

En esta línea, se estima que la inversión realizada en la última década es de 1.900 millones de euros, y se prevé una inversión de 250 millones de euros para 2019.

Las exportaciones también han marcados picos históricos con 750 millones de euros, y una inversión extranjera directa de 125 millones de euros. Por último, las empresas mineras han invertido 8 millones de euros en proyectos de innovación.

Otro de los aspectos más destacados de la Asamblea fue la incorporación de cinco nuevos socios de pleno derecho a la asociación: en junta directiva Tharsis Mining & Metallurgy, una sociedad formada por las compañías Minera La Hispalense y Nueva Tharsis, a través de las cuales desarrolla diferentes proyectos mineros; ERM, empresa internacional líder en consultoría medioambiental, de salud y seguridad, riesgos y cuestiones sociales; IDOM, una asociación de profesionales independientes que operan dentro de los campos de la ingeniería, la consultoría y la arquitectura ofreciendo soluciones técnicas y realizando proyectos de gran complejidad; ITURRI, que ofrece soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles en el ámbito de la seguridad, uniformidad y protección de personas, procesos, bienes y medioambiente a través de la fabricación y distribución de vestuario, calzado y vehículos industriales y contraincendios con un alto componente técnico e innovador, entre otros y Ayma, una consultora de ingeniería especializada en el sector minero que aporta soluciones innovadoras a través de la optimización de diseño y operaciones adaptadas a cada proyecto.

Luis Vega afirmó que “la mejor noticia es la incorporación de cinco nuevos socios de pleno derecho” a las filas de la asociación andaluza, pues “la suma de efectivos es sin lugar a dudas el auténtico valor de Aminer, ya que con la aportación conjunta de todos podremos seguir mejorando la imagen de la minería andaluza tanto en España como en el extranjero” y destacó el “tremendo esfuerzo” que todos los asociados habían realizado durante el último curso.

Aminer también se ha posicionado como un actor relevante en el impulso de diversas iniciativas encaminadas a fortalecer el entorno empresarial minero, así como favorecer un marco legislativo que impulse el sector de la minería.

De este modo, Aminer está participando de forma activa en Equipo Dinamizador de la Estrategia Minera de Andalucía 2020, del que la patronal minera andaluza forma parte y que está liderado por la Secretaria General de Industria, Energía y Minas, con la finalidad de analizar el documento EMA2020 – Informe de seguimiento 2017.

Este documento busca aprovechar la potencialidad minera del territorio andaluz, creando empleo y mejorando la competitividad del sector minero; mejorar los servicios públicos vinculados al sector minero, adecuando la gestión administrativa a las necesidades del sector; potenciar la integración ambiental de la actividad minera y poner en valor el patrimonio minero andaluz como recurso turístico, cultural, social y económico que ayude al desarrollo sostenible del territorio, e implantar un adecuado marco de relaciones laborales, con especial atención a la seguridad y salud laboral en el sector.

En esta misma línea, la Asociación también colaboró estrechamente en 2018 con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en el proyecto del Decreto de impulso a la minería, aportando aquellos aspectos que entendía de gran interés para su implementación, y participó en la Comisión de Industria del Plan estratégico de la provincia de Huelva impulsado por la Diputación Provincial onubense, y se ha incorporado al Pacto Nacional por una Economía Circular 2018-2020 promovido por el Gobierno de España a través del Ministerio de Energía y Transición Ecológica.

Durante el transcurso de la Asamblea también se desgranaron las diferentes acciones que han sido acometidas por Aminer en el pasado curso, entre las que sobresalieron la participación de la Asociación como afiliada en la Memoria de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y la Metalurgia (CONFEDEM), en la que se destacó la capacidad de la minería metálica andaluza para generar empleo al tiempo que mejora la seguridad laboral de sus trabajadores e impulsa estrategias que permitan desarrollar su actividad respetando el entorno natural y sociocultural.

Del mismo modo, Aminer estuvo presente en las IV Jornadas Minería y Energía organizadas por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la Universidad de Cantabria, así como en el IV Seminario sobre Geología y Minería de Recursos Minerales, y en el Curso de Verano La minería del siglo XXI. Elementos que inciden en su modernidad, ambos en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía. Además, Aminer también prestó apoyo a la Embajada de Canadá en el Seminario “Mujer, minería e industria” celebrado en Sevilla en noviembre de 2018, y asistió a un Seminario Experto sobre Minería y Sociedad en el marco de actividades previstas dentro del proyecto de investigación de la Unión Europea H2020 INFACT.

Por último, la gerente quiso hacer alusión a las actividades llevadas a cabo por la empresa en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, un aspecto en el que Aminer ha incidido de manera especial con una inversión de 2 millones de euros.

La acción más destacada dentro de este campo fue el reparto de unas 5.000 agendas escolares para alumnos de 5º y 6º de primaria de distintos centros educativos de veintiséis municipios de las provincias con mayor relación con la minería metálica en Andalucía, contribuyendo a difundir entre los estudiantes los valores de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, respeto social e innovación que van asociados al sector de la minería.

A la conclusión del evento, Priscila Moreno agradeció a todos los asociados su esfuerzo en contribuir a alcanzar los objetivos que se fijaron en la última Asamblea. “2018 ha sido un año impecable, pero el espíritu de Aminer es el espíritu de la minería, el inconformismo y la ambición por llegar más lejos, por no quedarse sólo en la superficie y trabajar para recoger los mejores resultados. Me llena de alegría ver cómo año tras año esta Asamblea va creciendo, y no me cabe duda de que esta suma de fuerzas nos llevará a todos a las cuotas más altas de éxito”.

Sobre AMINER

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios, AMINER, está formada en la actualidad por 22 miembros que representan a la mayoría de las entidades relacionadas con la minería metálica en Andalucía: Mina de Aguas Teñidas (MATSA), Cobre Las Cruces (CLC), Atalaya Mining, Minera Los Frailes, Tharsis Mining & Metallurgy, Minas de Alquife, Insersa, Ayesa, Maxam Europe, San Martín Contratistas Generales España, Sandvik, AGQ Mining & Bioenergy, Exploraciones Mineras del Andévalo, Minesur, Codisevand, Subterra Ingeniería, Urva Fluidos Industriales, Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, ERM, IDOM, Iturri y Ayma.

AMINER es una plataforma para el desarrollo de la minería metálica en Andalucía que agrupa a las principales compañías del sector en la región, con la que ITURRI formalizó recientemente su adhesión. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en Andalucía, defendiendo sus intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de una actividad minera sostenible.

En sus casi diez años de vida, Aminer ha llevado a cabo una intensa actividad de interlocución ante Administraciones Públicas y otras organizaciones sectoriales y profesionales nacionales e internacionales, a la vez que ha acercado a la ciudadanía, a través de diversas iniciativas, la realidad actual de una minería basada en la innovación y en el respeto al entorno en el que operan las empresas extractoras.

Entre sus funciones y objetivos se cuentan la representación colectiva de los intereses del sector minero-metalúrgico y su industria auxiliar, la interlocución con las Administraciones Públicas para dotar a la minería de un estatus de eje estratégico para la economía, el fomento de una minería metálica responsable con el entorno que garantice una mayor sostenibilidad y eficiencia