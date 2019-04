Zakaría Boufaljat y María Belmonte reinan en el XXIX Cross Popular San Juan Bautista

San Juan del Puerto volvió, un año más, a convertirse en el epicentro del atletismo provincial, con la celebración de la XXIX edición del Cross Popular San Juan Bautista.

Desde primeras horas de la mañana, las calles de la localidad sanjuanera se vieron inundadas de público que acudían como cada año a una de las citas atléticas ineludibles de la temporada.

Las previsiones meteorológicas, tan importantes en la celebración de eventos de este tipo, adelantaban un día soleado y con una temperatura más que agradable, que acabaron de dar lustre a una jornada sensacional de atletismo.

Con puntualidad inglesa, a las 10:00 horas se daba el pistoletazo de salida a la primera de las pruebas diseñadas por la organización, que sería la categoría sub 8 femenino. A continuación irían saliendo el resto de categorías, desde los más pequeños hasta los mayores haciendo un paréntesis antes de la Absoluta masculina para que tomaran la salida los pitufos que como cada año despertarían la expectación y la admiración de todos los presentes, haciendo las delicias en los 100 metros de recorrido que tuvieron que completar.

El resto de categorías, también mostrarían un auténtico espectáculo, y todas contarían con su dosis de emoción, no exento de calidad, pero sin lugar a dudas las más esperadas por el público asistente que abarrotaba la Plaza de España y sus aledaños serían las carreras Absoluta masculino y femenino.

La categoría Absoluta femenina nos mostró la agradable sorpresa en cuanto a lo numerosa participación, algo no muy habitual en las distintas pruebas del circuito provincial y en lo que mucho tendrían que ver, el numeroso grupo de entrenamiento local que cada tarde entrena a las órdenes de Ana Belén Beltrán.

La carrera en sí tuvo también un nivel considerable con las sevillanas María Belmonte y Verónica Lora rompiendo la misma desde el principio y con la corredora del Arcoiris Zenobia Benítez y la puntaumbrieña Paula Rodríguez tras ellas. Tras unos kilómetros a ritmo, finalmente Belmonte ampliaría la zancada y subiría el mismo para quedarse sola en solitario y entrar como triunfadora en una meta abarrotada de público. El pódium sería completado por Verónica Lora y Zenobia Benítez.

La última de las carreras, la Absoluta masculina, presentaba una numerosa participación, entre la que además se encontraban algunos de los mejores corredores de la Provincia, por lo que se daban todos los ingredientes para que ocurriese lo que tenía que ocurrir, que fuese todo un espectáculo.

Y así fue. De inicio los favoritos tomaban posiciones y se hacían con la cabeza de la prueba, formando un cuarteto con Zakaría Boufaljat, Pedro Rebollo, José Luís Ferrer y el junior Alejandro Villalta. Los primeros cuatro kilómetros se cubrirían a ritmo de 3´15 por kilómetro, pero a partir de aquí, Zakaría incrementa el mismo y empiezan a caer los kilómetros a 3´05- 3´07, lo que hace que se quede solo al frente de la prueba con unos metros de ventaja sobre el atleta local Rebollo. Por detrás Ferrer y Villalta pugnaban por el tercer cajón del pódium.

De ahí al final de la prueba, no variarían las posiciones, con el líder volando sobre el asfalto sanjuanero, y transmitiendo unas sensaciones de solvencia increíbles para un hombre que tras un invierno espectacular, en el que ha sido de los más destacados a nivel andaluz, y el mejor de su categoría, llegaba a San Juan del Puerto con una sola semana de entrenamiento tras un merecido descanso.

Tras él y completando también una buena carrera llegaba el local Pedro Rebollo seguido por José Luís Ferrer que completaba el pódium.

En el resto de categorías los vencedores fueron los siguientes: en sub 8, Melissa Popovics (Curtius) y Damián Pevidac (Curtius), Sub 10 Gabriela Rodríguez (Ciudad de Lepe) y Cristian Lagarejo (Ciudad de Lepe), Sub 12, Elena Barragán (Atletismo Bollullos) y Carlos Maján (Curtius), Sub 14, Silvana Rebollo (Arcoiris) y Daniel García (Curtius), Sub 16, Andrea Barroso (Curtius) y Adam Hamzaoui (Curtius), Sub 18, Teresa Martín (Ciudad de Lepe) y Said Adnane (Arcoiris), Sub 20, Zenobia Benítez (Arcoiris) y Alejandro Villalta(Arcoiris), Pitufos, Elena Delgado (Ciudad de Lepe) y Braian Aguilar (JJ Rebollo), Sénior, Paula Rodríguez (Cuevas de Nerja) y Zakaría Boufaljat (Cuevas de Nerja), Veterano A, Gema Rodríguez(Atletismo Punta Umbría)y Antonio Martins (Puntiti Sport Team), Veterano B, Verónica Lora (Independiente) y José Luís Ferrer (Curtius), Veterano C, María Belmonte (Runners Pura Cepa) y Francisco José Muriel(Ciudad de Lepe), y Veterano D, Rocío Galán (Correcaminos La Palma) y Carmelo Durán (Atlético Fregenal).

En resumen excelente organización del Ayuntamiento de San Juan del Puerto y del Club Atletismo Arcoiris, que desde este mismo instante ya se encuentran inmersos en la preparación de la edición del próximo año, donde se cumplirán los 30 años de la misma.