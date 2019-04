Denuncian la paralización en Huelva de las labores de prevención que se hacen desde Bomberos

now playing

Huelva es la única provincia andaluza, junto con Almería, en la que no se ha oficializado el Departamento Técnico de Prevención a pesar de ser una exigencia recogida en la Ley andaluza de Gestión de Emergencias y de llevar en funcionamiento más de 30 años, siendo un servicio pionero a nivel nacional al que le falta un reconocimiento expreso por parte del Ayuntamiento de la capital. Así lo han denunciado los sindicatos CSIF y CCOO, que conforman la mayoría en la Junta de Personal y en la Mesa General de Negociación del consistorio, asegurando que “desde el parque municipal de Bomberos se realiza una labor fundamental en la prevención contra incendios pero, a día a de hoy, es imposible garantizar la seguridad ciudadana y el riesgo será mayor que otros años”.

Esto es así porque -según indican ambas organizaciones- “el Ayuntamiento no reconoce el Departamento Técnico de Prevención, no lo dota de recursos suficientes y, además, ha decidido trasladar a una de las personas responsables de elaborar informes y evaluar los riesgos a otro servicio municipal”. Con esta decisión, que tachan de “arbitraria” y que aseguran “encierra otro tipo de interés”, las labores de prevención en Bomberos “están paralizadas”. CSIF y CCOO explican que la técnico que han decidido ubicar en otras dependencias era la encargada de realizar la campaña de prevención en los solares: “su limpieza y la intervención en ellos, previa a la campaña de verano, ha evitado muchos incendios en la capital pero este año -al no haberse ejecutado- tememos que el riesgo sea mucho mayor”.

Además, los sindicatos explican que la propia Ley contempla una mayor dotación de técnicos; una cifra que elevan a un mínimo de cuatro. Hasta el mes de enero, había dos y, actualmente, sólo hay una persona en el parque de Bomberos que desarrolle estas labores.

Los técnicos son los que elaboran los informes contra incendios para la adjudicación de licencias municipales, ahora congeladas, y realizan el asesoramiento a los bomberos comunicando el estado de edificios y construcciones en Huelva. En caso de incendio, son los responsables de evaluar daños y valorar las estructuras para decidir qué tipo de intervención era la más adecuada y determinar si los efectivos pueden entrar o no a un inmueble. Así lo explican desde CCOO y CSIF quienes lamentan cómo “esta labor fundamental para garantizar la seguridad de los onubenses y de los propios bomberos ha dejado de realizarse por la falta de personal y la incongruente decisión del Ayuntamiento de trasladar a una de las trabajadores del Departamento de Prevención”.

El jefe de Servicio y la práctica totalidad de la plantilla han firmado un documento de rechazo a esta medida y han pedido en numerosas ocasiones el aumento del personal de prevención porque entienden “sin estas funciones los riesgos aumentan exponencialmente. En vez de reconocer al Departamento Técnico de Prevención y dotarlo de más recursos humanos, se prescinde de una de las dos personas del gabinete, poniendo en riesgo el buen funcionamiento del parque de Bomberos y mermando la seguridad ciudadana. Hablamos de la evaluación de riesgos en la capital como inmuebles no accesibles, recorridos de evacuación sin garantías, aforos sobredimensionados en recintos de celebración de espectáculos, puertas de emergencia bloqueadas o viviendas que no cumplen la normativa contra incendios”.

El pasado mes de enero, precisamente, el propio Ayuntamiento -a través del concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño- reconocía la importancia de la labor de prevención cifrando en torno a un 20% menos los incendios registrados en Huelva. “Sin embargo, a pesar de la relevancia de estas funciones, se sigue sin aumentar los recursos humanos”. Por todo ello, CSIF y CCOO piden al consistorio que reconozca oficialmente el Departamento Técnico de Prevención, se dote de más personal a este gabinete y mantenga en su puesto de trabajo a la especialista en prevención contra incendios en el parque de Bomberos “antes de que ocurra un suceso en el que tengamos que lamentar alguna víctima”.