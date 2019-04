Salud quiere que a finales de 2019 estén operados los pacientes más urgentes

now playing

Los hospitales del sistema sanitario público andaluz en la provincia de Huelva se suman desde hoy, 1 de abril, al Plan de Choque contra las listas de espera que la Junta de Andalucía va a desarrollar con un presupuesto de 25,5 millones de euros hasta el 31 de diciembre.

La primera fase de este plan se centra en la respuesta a la demanda quirúrgica; la segunda, que la Consejería de Salud y Familias pondrá en marcha en los próximos meses y que correrá en paralelo a la culminación de la primera, tendrá por objeto la reducción de la lista de espera en las consultas de especialistas hospitalarias y para realizarse pruebas diagnósticas.

La Administración autonómica pretende que antes de que acabe 2019 y el Plan de Choque concluya estén operados los pacientes onubenses con necesidades más urgentes, entre los que se encuentran los 1.287 que, por un lado, llevan más de un año esperando para una intervención no sujeta al decreto de garantías de plazos (282) y, de otro lado, aquellos con sesiones quirúrgicas dentro del decreto y a los que les ha vencido el plazo fijado por la Junta (1.005).

El SAS sustentará el Plan de Choque en tres líneas de acción principales, que son la mejora del rendimiento quirúrgico, la programación de actividad en los quirófanos por las tardes de los días de diario y durante los sábados, y en la intervención de equipos móviles que se desplacen a los centros en los que sean reclamados para intervenir. “Vamos a poner al cien por cien todos nuestros recursos materiales y profesionales para dar respuesta a una necesidad imperiosa de los ciudadanos”, ha comentado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano.

En cuanto a las medidas específicas en Huelva, el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, el de referencia en la provincia, inicia a partir de hoy un nuevo plan especial de intervenciones quirúrgicas programadas en horario de tarde con la finalidad de reducir la lista de espera de pacientes en este ámbito y mejorar así la respuesta asistencial que se ofrece a su población de referencia.

Esta iniciativa permitirá aumentar las operaciones en las especialidades que presentan mayor volumen de pacientes, como son: Traumatología, Cirugía General, Oftalmología, Ginecología, Urología, Otorrinolaringología y Neurocirugía, y va enfocada sobre todo a aquellos usuarios que tienen un mayor tiempo de demora.

Para ello, funcionarán en horario de tarde un total de 15 quirófanos a la semana, distribuidos de lunes a viernes, que supondrán más de medio centenar de intervenciones quirúrgicas semanales, que se suman a las planificadas en el horario habitual de mañana. Con tal fin se va a optimizar el uso de los quirófanos con que cuenta el centro hospitalario, así como la planificación quirúrgica para llevar a cabo un mayor número de intervenciones también en horario de mañana, incluido el Hospital Vázquez Díaz, centro dependiente del Juan Ramón Jiménez.

Por su parte, el Hospital de Riotinto va a dar continuidad desde hoy a las acciones que ya inició el mes pasado en esta misma línea. En este sentido, el centro viene programando desde comienzos de marzo intervenciones en horario de tarde en las especialidades de Cirugía General, Traumatología y Urología, tres de las áreas con mayor lista de espera, a las que se añaden ahora operaciones de Oftalmología.

Como novedad, en esta nueva fase el centro comarcal también amplía a un día más las operaciones vespertinas, realizándose durante cuatro tardes a la semana -de lunes a jueves- en lugar de tres como hasta el momento.

Está previsto que el Hospital de Riotinto efectúe a la semana alrededor de 20 intervenciones en el marco de este plan, a las que hay que añadir las planificadas en el horario habitual de mañana. Para ello el centro va a tener a pleno rendimiento sus cuatro quirófanos.

En el caso del Hospital Infanta Elena, en los últimos meses se ha intensificado la actividad quirúrgica en la mayoría de especialidades, por lo que se han podido reducir las demoras en la atención, salvo en el ámbito de la Traumatología, cuyas intervenciones representan el 75% de la lista de espera del centro hospitalario, a consecuencia de la falta de especialistas. Por ello, se están planteando nuevas actuaciones que permitan reforzar esta área y que se irán implantando de forma progresiva.

Los profesionales sanitarios son una base fundamental del programa contra las listas de espera. La Consejería ha previsto la recuperación del sistema de incentivos para el personal que trabaje en actos quirúrgicos fuera de su horario habitual, de tal modo que cada profesional recibirá una suma económica por cada acto sanitario. Hasta ahora, el SAS ha resuelto este tipo de situaciones con la denominada ‘continuidad asistencial’, menos ventajosa para los profesionales porque cobraban una cantidad por cada tarde de trabajo con independencia de en cuántos actos sanitarios participaran.

Junto a ello, también se han incrementado las plantillas de los hospitales. El Juan Ramón Jiménez, además de una mayor actividad asistencial de los facultativos, cuenta con 3 Equipos Quirúrgicos completos más de enfermería y se han reforzado asimismo las áreas de Reanimación, Esterilización y planta de Cirugía. Esto ha supuesto la contratación de un total de 22 nuevos profesionales (1 anestesista, 2 traumatólogos, 8 enfermeros, 5 auxiliares de enfermería, 4 celadores y 2 administrativos), además de la actividad extraordinaria de tarde de los diferentes especialistas que participan en este nuevo plan de choque quirúrgico.

Mientras que el Hospital Riotinto ha incorporado 6 nuevos profesionales: 4 enfermeras, 1 auxiliar de enfermería y 1 celador.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 4 de marzo el Plan de Choque para atender a las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud que están a la espera de una intervención quirúrgica o de una primera consulta en la sanidad pública. La medida cuenta con un presupuesto de 25,5 millones de euros y tiene por objetivo que las listas de espera estén normalizadas en diciembre de 2019.

Un informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias ha concluido que más de 500.000 andaluces -25.590 onubenses- no estaban contabilizados en las estadísticas publicadas y remitidas a los distintos organismos oficiales. El acuerdo ratificado en el Consejo de Gobierno permite la incorporación de esas personas a las estadísticas oficiales gracias a una conceptualización completa, y no parcial, de los datos que conforman las listas de espera. Así, las personas en lista de espera superaban las 843.000 -44.630 en Huelva-.

A partir de ahora, estos registros no se elaborarán solo con los procedimientos quirúrgicos o las consultas hospitalarias que están sujetas a plazos de garantías. Así, el nuevo modelo apuesta por una visión integral, ya que entiende que todo paciente en espera de un procedimiento quirúrgico o de una primera consulta hospitalaria está incluido en las listas de espera quirúrgica o de consultas hospitalarias, convirtiéndose en un demandante de asistencia sanitaria al que hay que atender.

La Consejería de Salud y Familias ha detectado que un gran número de personas no figuraban inscritos en el Registro de Demandantes regulado en el decreto del sistema de garantías, motivo por el que no estaban incluidos en las listas de espera y no tenían los derechos regulados en dicha normativa. El número de personas excluidas de los registros oficiales de demandantes de asistencia quirúrgica o de primera consulta de especialista hospitalario era superior al que sí aparecía en las listas de espera.

Desde el pasado 6 de marzo los ciudadanos pueden consultar a través de internet las cifras reales de las listas de espera segmentadas por provincias y centros, con el detalle de las especialidades en cada uno de ellos. Atendiendo al compromiso de transparencia anunciado, la Junta ha puesto a disposición de los ciudadanos un mapa interactivo en el que se pueden consultar las listas de espera tanto quirúrgicas como de especialidades hospitalarias.