Llegó con la temporada en marcha, al final del mercado de invierno. Aunque era evidente que por calidad, jerarquía, físico y experiencia, estaba llamado a ser titular indiscutible más pronto que tarde. Lo que nadie esperaba es que en apenas un mes, se ha convertido en el talismán del Recreativo de Huelva.

Porque el Decano no sólo no pierde con Jesús Valentín en el campo. Es que ni siquiera empata. Los cuatro partidos jugados por el central procedente del Córdoba se han saldado con triunfo albiazul, a saber, UCAM (1-5), Jumilla (0-1), El Ejido (2-0) y Almería B (1-2).

Desde que está en Huelva, el defensa canario únicamente se ausentó el día del Ibiza, por enfermedad, y casualidad o no, el equipo onubense no pasó del empate (0-0). Sea o no supersticioso, José María Salmerón haría bien, por aquello de la suerte, si el próximo domingo ante el San Fernando, el Recre fuera Jesús Valentín y diez más.