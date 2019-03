UPA acusa a Huelva Acoge de querer lucrarse a costa de los bulos sobre la campaña de la fresa

Aseguran que el programa “Agricultura con Derechos” de la organización Huelva Acoge que solicita donaciones vía crowfunding mezcla deliberadamente conceptos como los asentamientos chabolistas con la contratación en origen para recaudar fondos para la organización.

UPA Huelva viene denunciando reiteradamente la utilización de la campaña de la fresa para lanzar "desinformación y bulos sobre el trabajo y las condiciones laborales por parte de las personas contratadas en origen" según ha denunciado la organización en una nota de prensa..

Desde UPA aseguran que "venimos realizando un importante esfuerzo, campaña tras campaña, en explicar el sistema y condiciones por las que se acude, en coordinación con el Gobierno Español y Marroquí, a la contratación en origen para traer a las personas que desarrollan su trabajo en la provincia. No nos cansamos ni nos cansaremos de explicar que dichas personas vienen con un contrato en vigor y acogido al convenio del campo de Huelva, lo que incluye el alojamiento y suministros básicos gratuitos proporcionados por los empresarios y, como no puede ser de otra forma, con los correspondientes accesos al sistema sanitario andaluz para todas las personas bajo esta modalidad de contratación".

Tras el "ataque que la campaña de la fresa viene sufriendo a través de algunos medios de comunicación nacionales, realizando supuestos reportajes y análisis de la campaña atendiendo a especulaciones, información sesgada e incluso bulos, ahora empezamos a detectar que existen organizaciones que quieren sumarse a esta corriente, en vez de para ganar audiencia, para obtener recursos económicos".

Para ello se empieza a imponer un "argumento recurrente y falso destinado a que cale en la sociedad, como es el de confundir intencionadamente a los asentamientos chabolistas, de los que no son responsables los empresarios y empresarias agrícolas de la provincia, con las personas que vienen a través del sistema de contratación en origen y que, como ya hemos dicho, tienen el alojamiento proporcionado por los empresarios y empresarias que las contratan".

A través de un vídeo que comienza con la frase “La Realidad de los Temporeros Agrícolas de la Provincia” la organización Huelva Acoge presenta un proyecto para recaudar fondos que emite imágenes de los asentamientos chabolistas como si fueran los alojamientos destinados a las personas del contingente de contratación en origen.

En la página web del proyecto se menciona de forma taxativa que “son temporeros y temporeras agrícolas migrantes que acuden a los campos agrícolas por temporadas y en la gran mayoría de las ocasiones no consiguen encontrar un hogar para pasar la temporada.”, lo cual es rotundamente falso. Además añaden que: “Las pocas posibilidades de acceder a una vivienda hace que muchos de ellos/as tengan que vivir en chabolas cercanas a los campos donde trabajan, con el objetivo también de ahorrar costes de desplazamientos y mejorar en algo sus condiciones de vida.”

Pero el bulo no queda aquí, según denuncia UPA, la organización, "que busca llegar al componente sentimental del potencial benefactor, añade problemas de salud mental y física derivados de esta situación y, lo que es peor, Huelva acoge añade en su web que: “A esta situación se suma la existencia de casos de Menores Extranjeros No Acompañados viviendo en estos asentamientos, al ver esta situación como una vía de salida a sus situaciones personales.”.

Desde UPA Huelva quieren calificar de "especialmente deleznable" esta última afirmación, ya que "ninguna de las personas que vienen a través del sistema de contratación en origen a la campaña agrícola de Huelva vienen con menores". De hecho, para la organización agraria "es fácil darse cuenta de que esto es falso, dado que la propia organización habla de 'Menores Extranjeros No Acompañados' lo cual demuestra que el problema social de los menores no acompañados corresponde a un problema que puede estar relacionado con los asentamientos (de los cuales insistimos no es responsabilidad de los empresarios y empresarias), pero no con la campaña de trabajo agrícola de la provincia.

Por otra parte, con respecto a la supuesta existencia de Menores Extranjeros No Acompañados Huelva Acoge haría bien en comunicarlo a la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial y desencadenar así los dispositivos de protección existentes en la Junta de Andalucía para estos casos, en vez de utilizar la información para recaudar fondos.

Por otra parte, Huelva Acoge afirma entre otros objetivos que ponen en marcha el proyecto para “para proporcionarles material sanitario que mejores sus condiciones de salubridad”. Desde UPA Huelva no salimos de nuestro asombro y decepción, pues no solo se quiere lanzar un mensaje negativo y falso sobre las condiciones sanitarias de nuestros trabajadores y trabajadoras, sino que se juega a recaudar fondos de la ciudadanía sobre este aspecto cuando, ante cualquier problema de salud, cualquier trabajador o trabajadora de la campaña tiene total acceso a los centros de salud.

Es más, en la mayoría de las ocasiones son los propios empresarios quienes trasladan al centro de salud al trabajador o trabajadora en caso de existir cualquier problema. En conclusión: se pide dinero por algo que ya está cubierto por el sistema de salud.

Además, en la información que aparece en su página web, se realiza una infografía en la que se hace un supuesto recorrido de la oferta de empleo agrícola en la provincia, la conexión con los migrantes y se añaden como apelativos al trabajo los de “No Vivienda; Problemas de Salud; Explotación Laboral/Sexual; Violencia de Género; Menores en Situación Vulnerable” y se finaliza con un preocupante “Y mucho más”. Desde UPA Huelva consideramos vergonzoso que se juegue así con la campaña agrícola de Huelva y con el dinero de los potenciales donantes, dado que estas afirmaciones no coinciden con las condiciones laborales.

Parece ser que para este tipo de organizaciones, la justicia (que archivó las denuncias por acoso del año pasado) no importa y las administraciones nacional y autonómica (que organizan directamente junto con las organizaciones empresariales del sector el sistema de contratación y llegada del contingente de Marruecos) son cómplices de esta situación “tan negativa”. Dado que, curiosamente, el programa se lanza a la plataforma de crowfunding un día después de la emisión del programa Salvados, desde UPA Huelva entendemos que en este caso lo que ocurre es que “a río revuelto, ganancia de pescadores” y Huelva Acoge quiere aprovecharse y sumarse a la campaña de acoso y derribo a nuestros productores y productoras para financiar un proyecto que se realizará en los asentamientos chabolistas y no en las explotaciones agrícolas.

Por otra parte, UPA Huelva quiere destacar que este proyecto, además de estar argumentado desde la desinformación, coincide en acciones con los proyectos GLOBALemplea y NÉMESIS, financiados por Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Secretaría General de Inmigración y Emigración) y cofinanciados por la Unión Europea, para los que ya la organización recibe fondos para realizar acciones en Huelva, según aparece en su propia web.

Conviene además recordar que, desde hace años, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad y la DG de Políticas Migratorias dispone de programas y subvenciones para situaciones de vulnerabilidad, servicios sociales y políticas de integración e interculturalidad destinadas a ONGs como Huelva Acoge. Todo esto debería ser investigado por las administraciones de concesión de las ayudas por si existiera incompatibilidad y de lo que es necesario que los posibles donantes tengan conocimiento.

Desde UPA Huelva queremos concluir afirmando que el programa que lanza Huelva Acoge, que demuestra poco rigor y poca ética y que juega tanto con la imagen de los empresarios, como con la imagen y el día a día de las personas trabajadoras de la campaña agrícola en Huelva, es la punta del iceberg de toda una corriente de aprovechamiento lucrativo a costa de denostar la imagen de la agricultura de la provincia y que se irá descubriendo con el tiempo. Por ello, vamos a estar vigilantes para que esto no ocurra y estudiaremos las acciones jurídicas correspondientes para defender la verdad y la imagen de nuestros productores y productoras.