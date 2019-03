Atlantic Copper recibe el certificado Aenor de empresa saludable

now playing

Entre sus ventajas, facilita la gestión de la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores, de una manera sostenible. Además, contribuye a aumentar la productividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas

La compañía onubense Atlantic Copper ha recibido hoy el Certificado de Empresa Saludable otorgado por AENOR, de manos de su director en Andalucía, Antonio Pérez Carreño, y que ha sido recogido por la directora general de Organización y RRHH de la empresa, Sol Villar. El acto de entrega de este reconocimiento se ha producido en el marco de la celebración de la tercera edición de los Encuentros Atlantic Copper. Espacio de diálogo en Huelva, en esta ocasión denominado “Más allá del Healthy Care”, que se ha celebrado en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Campus El Carmen de la Universidad de Huelva.

El modelo de Empresa Saludable de AENOR, pionero en el mundo, está basado en criterios internacionalmente reconocidos, así como en la metodología de mejora continua conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), y entiende la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social.

El director de AENOR en Andalucía indicó durante su intervención que “la principal ventaja de este modelo es facilitar la gestión de la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores, de una manera sostenible, contribuyendo, al mismo tiempo, a aumentar la productividad y competitividad de las empresas”.

“Como en cualquier otro Sistema de Gestión”, continuó Pérez, “para conseguir la certificación en Empresa Saludable hay que superar una auditoría que llevan a cabo auditores expertos en la materia, con los que la empresa cuenta para detectar oportunidades de mejora”.

En palabras de Sol Villar, la representante de Atlantic Copper encargada de recoger el certificado, “está demostrado que las personas más felices en sus ámbitos laborales son, sin duda, las que más aportan a las instituciones en las que trabajan. Y teniendo esto presente, quisimos dar un giro al concepto que se tenía del Servicio Médico, que era el de acudir solo cuando había un problema de salud más o menos grave, pero nada más. Esto en el siglo XXI es un concepto pobre que dista mucho no solo de lo que pueden ofrecernos nuestros profesionales sanitarios, sino del modelo de empresa excelente al que aspiramos. En Atlantic Copper, entendemos que la salud es más que la ausencia de enfermedad y tiene que ver con encontrarse bien, ser útiles y estar satisfechos. Es decir, entender la salud desde un punto de vista holístico”.

Durante el evento, que ha sido conducido por la periodista Ana Vives, ya que cuenta con la colaboración de Huelva Información y la Universidad de Huelva, ha tenido lugar la conferencia de Enrique Sánchez, chef y presentador de los programas de TV de Canal Sur, como La Báscula o Cómetelo, entre otros. En su intervención, ha explicado a los presentes que “normalmente, no nos damos cuenta de lo que significa tener salud hasta que la perdemos. El gran problema que tenemos muchas personas es que solemos fijarnos en cuestiones estéticas, no vinculadas a la salud. Por eso hay que poner encima de la mesa que tenemos que vivir de forma saludable y también siendo respetuosos con el medio ambiente. No todo vale en las empresas para sacar adelante el trabajo, es fundamental la salud laboral, y esto afortunadamente está cambiando en España. Debemos fomentar la formación y la información, para adoptar las medidas necesarias que contribuyan a rectificar malos hábitos”.

Con esta nueva edición de las jornadas, Atlantic Copper pretende abrir a la sociedad un espacio de diálogo y debate para analizar en profundidad cuestiones de actualidad e interés en los ámbitos empresarial y social, desde una óptica innovadora y con los profesionales y expertos más destacados en las últimas tendencias.

Para ello, ha celebrado una mesa redonda en la que han participado Salvador Carmona Fálder, director de la empresa i+3, Montserrat Gómez Recasens, responsable de los servicios médicos de FCC Medio Ambiente, Javier Peña, responsable del servicio médico de Atlantic Copper y Marta Serrano, Gerente de Sanidad de AENOR.

En su intervención, Salvador Carmona ha destacado que “la cultura preventiva es el caldo del estofado, pero si lo que lo liga está rancio no es bueno, por ello trabajarlo adecuadamente es importantísimo. Esta cultura tiene tres ingredientes fundamentales: el compromiso, el aprendizaje y el empoderamiento”. Por su parte, Montserrat Gómez Recasens ha comentado que “las compañías, a pesar de la coyuntura actual, son y seguirán siendo un ámbito donde la prevención y la promoción de la salud no solo es posible, sino efectiva. Construir empresas saludables es seguir un método de trabajo, es un camino de futuro que hemos de recorrer juntos, en la cultura creciente de cooperación, implicación, confianza e inclusión”. En tercer lugar, Javier Peña ha asegurado que “en Atlantic Copper creemos en la empresa saludable porque forma parte de nuestra esencia, de cómo hacemos las cosas. No podemos alcanzar la excelencia sin ser saludables. Además de poner a disposición de nuestros empleados medidas y campañas específicas de promoción de la salud, trabajamos para empoderar a las personas a tomar sus propias decisiones que vayan en favor de su salud”. En este mismo sentido, Marta Serrano ha destacado que “las personas son el centro de las empresas y estamos sometidos a enfermedades, problemas personales que afectan a nuestra salud, pero también estamos sujetos a los designios de la edad, que pueden alterar nuestro bienestar de un u otro modo. De ahí que tengamos que empoderar al trabajador en la gestión de su propia salud, porque así se consiguen resultados reales en las empresas”.

En su vocación de servicio, los Encuentros Atlantic Copper están dirigidos a un amplio espectro de la sociedad, en la que se incluyen empresarios y directivos de empresas, representantes de las distintas administraciones, profesores y estudiantes de centros de educación superior de la provincia de Huelva y representantes de asociaciones o entidades locales con intereses en la temática de cada encuentro, entre otros.

Sobre Atlantic Copper

Atlantic Copper es un complejo metalúrgico dedicado al aprovechamiento y puesta en valor de los metales y otros elementos valiosos contenidos en la principal materia prima procesada: el mineral concentrado de cobre. Su apuesta por la innovación y el empleo de las mejores tecnologías disponibles le ha permitido convertirse en un referente internacional en cuanto al consumo unitario de energía. En términos económicos, se sitúa entre las primeras empresas por facturación y la primera en exportación de Andalucía.

Sobre AENOR

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España.

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.