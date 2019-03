supongo que no lo veria, luego la arbitro me ha perdido disuclpas porque se ha equivocado, pero lo que no entendia era que si non ha visto la accion me pite flopping sin avisamre sin nada, pero apa rtor de ahi creo que los arbitros espabilaron un poco y junto al apabellon y creo qwue al final nos bvino hasta bienm, asi que contento.

ha sido una padada, ganarle al lider en casa, con esta aficion y este ambiente, con estas sensaciones, nos da ilusion para seguir adelante y seguir consiguiendo victorias

buenio alf iunal ellos tenian jugadores muyy grandes y se estaban cerrando bien y al final hemos sabudo sacar balones fuera y los tiros han entrado, estamos trbajando para mejorar nuestris porcentajes y hemos moviodo biuen la bola al final

coimod iria el chloom partido a partido, es nuestro trabjao despues de haber empezado con 2-6 ir partido a paritod, ur sumando victorias sin pensar mas alla del siguiente partido y a ver hasta ndonde podemos llegar