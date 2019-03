La coordinadora del Instituto de la Mujer en Huelva, María Martín, apartada de la pancarta del 8M

now playing

La nueva coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, María Martín, tuvo un dificultoso estreno de su cargo el pasado 8M durante la masiva manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Huelva.

Primero se presentó sola a la marcha, sin más acompañantes de su grupo político. Y segundo decidió que su lugar estaba en primera fila, sujetando la pancarta que encabezaba la andadura de las miles de mujeres que acudieron al acto en Huelva.

No lo entendieron así las organizadoras del evento, que apartaron a María Martín de la primera fila. El Movimiento Feminista presume de no tener siglas políticas y por eso decidieron que no había lugar a protagonismos políticos de ningún tipo.