Una de cada dos mujeres de la Administración reconoce que convive a diario con situaciones sexistas

Con ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el sindicato CSIF ha informado sobre los resultados de una encuesta realizada sobre más de 4.000 personas donde se pone de manifiesto que el 50% de las trabajadoras de las administraciones públicas convive a diario con situaciones sexistas.

Los resultados recogen cómo el 55% reconocen que existe un humor sexista en su trabajo y el 40% ha soportado piropos o comentarios sobre su apariencia. Esta misma cifra, un 40%, se ha sentido discriminada por ser mujer (ninguneos o indiferencia en reuniones de trabajo frente a sus compañeros). También es relevante el dato de un 32% que asegura haber recibido comentarios ofensivos relacionados con su condición de mujer.

En relación a otros temas, el 6% ha recibido citas para hablar de cuestiones laborales fuera del centro de trabajo. El 9% asegura recibir correos electrónicos o mensajes de naturaleza sexual (insinuaciones, gifs, vídeos de YouTube). El 17% ha sufrido algún contacto físico no deseado y el 86% no comunica estas situaciones a la organización. Finalmente, un 77% de las personas encuestadas confirman que no hay protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no lo conocen.

Por otra parte, CSIF ha realizado un informe en el ámbito de Andalucía sobre la brecha salarial. Los resultados reafirman que las mujeres continúan ganando menos que los hombres independientemente del tipo de jornada laboral o contrato. En el caso de un contrato por tiempo indefinido, las mujeres ganan 7.000€ anuales menos, mientras que un contrato por tiempo determinado, las mujeres dejan de ganar 4.000€ al año con respecto a los hombres.

Por edades, hay una mayor diferencia de sueldos entre hombres y mujeres de entre 25 y 44 años -etapa que coincide con la edad fértil de la mujer y de crianza de los hijos- donde la cifra de contratos temporales en mujeres es el doble que en hombres. La brecha salarial también afecta a las pensiones, donde las mujeres ganan menos de media.

La tasa de paro en Andalucía es un 10% mayor en las mujeres que en los hombres. La contratación temporal, por otra parte, es la más frecuente en Andalucía y es mucho más alta entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres con un contrato temporal ganan un 23% menos al mes que los hombres y un 29% menos de salario/hora (en torno a dos euros) que los hombres. La mayoría de los contratos temporales se concentran en Almería, Huelva y Córdoba, provincias que cuentan con un mayor número de empresas del sector servicio y agrícola.

Por sectores laborales, hay más mujeres trabajando en el sector público mientras que en el empleo privado la mayoría de los contratos son ocupados por hombres. En cuanto a la formación, se contrata a más mujeres sin titulación para puestos sin cualificación, mientras que en los puestos de alta cualificación se contrata a más hombres que mujeres.

También existe desigualdad de género en cuestiones de conciliación puesto que el 82,2% de las personas en situación de desempleo para cuidar a hijos menores de 14 años son mujeres. El dato de las personas empleadas que han dejado de trabajar por un periodo mayor de un año con motivo del nacimiento de un hijo también es muy significativo. En el caso de las mujeres, el porcentaje es de un 38,2% mientras que en los hombres es de un 7,4%,

Paros reivindicativos

Por otra parte, el sindicato CSIF ha convocado huelga durante la jornada de hoy para denunciar “las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres de todo el mundo y levantar la voz a favor de la Igualdad”. Se trata de paros de una hora de duración, en turno de mañana, tarde o noche.

Según CSIF, “esta jornada servirá para reivindicar los déficits e incumplimientos por parte de las diferentes administraciones en las políticas de corresponsabilidad y conciliación familiar; eliminación de la brecha salarial; promoción de la Igualdad efectiva y lucha contra la violencia de género”.

El sindicato recuerda que el I Plan de Igualdad se aprobó en el año 2011 donde se reconocía la necesidad de mejorar todavía las medidas de conciliación: bolsa de horas, teletrabajo, configurar la lactancia como derecho individual, la brecha salarial, y eliminar los obstáculos que afrontan las mujeres y que limitan la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional. Sin embargo, estas propuestas siguen sin consolidarse, lamenta CSIF.

De igual manera, quedan pendientes medidas fundamentales como la ampliación del permiso de paternidad (frustrada tras la prórroga presupuestaria), el desarrollo del protocolo contra el acoso sexual, las unidades de igualdad o la reserva del 2% de la oferta de empleo público para mujeres víctimas de violencia de género.