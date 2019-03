Huelva tendrá su huelga feminista de 24 horas

now playing

24 horas de huelga feminista en los cuatro ejes: laboral, estudiantil, de consumo y en los cuidados. Eso es lo que se promueve desde el espacio de coordinación 8M Huelva integrado por mujeres y colectivos feministas de diversos municipios de la provincia, y que recuerda que “la jornada de huelga de 24 horas cuenta con todo el respaldo legal necesario, la puede secundar cualquier mujer de cualquier sector, esté o no sindicada, aunque su sindicato no la convoque, y no hace falta avisar previamente a las empresas”. Por ello, 8M Huelva anima a las mujeres a secundarla y echarse a la calle para participar del amplio programa de actividades organizado para este 8 de marzo en Huelva.

Actividades de 8M Huelva que se vienen desarrollando en estos días previos y que se prolongarán más allá del día 8, con marchas, encuentros, talleres, performances de concienciación en distintos puntos de la provincia como Villarrasa, Aracena, Ayamonte y Huelva. En la jornada del viernes visibilizarán especialmente los problemas concretos de las mujeres onubenses. Todas las acciones en la capital serán además accesibles e inclusivas para las personas con diversidad funcional, contando con intérpretes de Lengua de Signos Española y habilitándose espacios acotados para personas con movilidad reducida en la gran manifestación de la tarde.

Así, las carencias del transporte público en nuestra provincia, utilizado mayoritariamente por las mujeres, que sin embargo están ausentes en la toma de decisiones sobre él, la importantes brecha salarial, la realidad de las temporeras en los campos onubenses se unirán a las reivindicaciones que también tendrán como protagonistas a otros sectores feminizados, precarizados e infravalorados, empleadas del hogar y cuidadoras, a las mujeres con diversidad funcional, invisibilizadas y doblemente discriminadas, las violencias machistas y la inadmisible respuesta de la justicia patriarcal, el consumo sexista, la tasa rosa, el consumismo irresponsable que agota los recursos del planeta y explota a seres humanos, especialmente a las mujeres, la necesidad de la coeducación como medida imprescindible para acabar con la desigualdad…

Para visibilizar estos #1000motivos que las mujeres tienen para la huelga se pondrá en marcha el ‘tren ecofeminista’, que saldrá a las 9.30 horas desde la antigua estación de trenes –Estación de Sevilla- y que estará circulando por la mañana por varias zonas de la ciudad, el centro, los mercados del Carmen (10.00 horas) y de San Sebastián (11.00 horas). El tren parará a las 14.30 horas en la plaza de las Monjas. Por la tarde se acercará a la Isla Chica, parando en la Plaza del Antiguo Estadio de 16.30 a 19.00 horas.

Respecto a la plaza de las Monjas, las feministas onubenses lamentan que se haya ocupado el espacio más representativo de la ciudad con una muestra fotográfica justo la semana “en la que las mujeres estamos llenando las calles para mostrar nuestras reivindicaciones, a pesar de que se sabe que este espacio simbólico acoge las grandes movilizaciones en Huelva, y de que las acciones del 8M están ya comunicadas con antelación a las administraciones. ¿No se podría haber esperado al 9 de marzo para inaugurar la muestra que, por cierto recoge 6 mujeres entre un total de 25 artistas?”, cuestiona el colectivo.

Aún así, 8M Huelva ha decidido mantener su programación y será en la plaza de las Monjas donde tenga lugar la ‘Comida de traje’, un almuerzo compartido al que se puede sumar cualquier mujer con comida “que traje de casa”. Con esta acción se pretende visibilizar otros dos ejes de la huelga: consumo y cuidados.

La sobremesa, de 16.30 a 18.30 horas la ocupará el taller de pancartas que tendrá lugar en la plaza del Antiguo Estadio Colombino, y a las 19.00 horas 8M Huelva de unirá a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Huelva que partirá desde ese lugar y recorrerá la ciudad.

En Ayamonte también se van a realizar acciones por la mañana, con una concentración a las 11.00 horas en la plaza de la Laguna y en la plaza de Abastos. Por la tarde, como otros colectivos de la provincia, se sumarán a la manifestación en la capital.

Las mujeres y los colectivos que trabajan en red a través de 8M Huelva, como Mujeres 24H, Flor de Jara, o Libera femina, entre otros, hacen un llamamiento a las mujeres de la provincia a participar en cualquiera de estas actividades y a sumarse a la huelga feminista de 24 horas que se convoca a nivel de todo el estado, en los cuatro ejes: laboral, estudiantil, de consumo y de cuidados.