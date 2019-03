Amenazan con “repartir ostias” a profesores del IES de Puebla por retrasar el recreo a niños el 8M

now playing

Una actividad escolar organizada en el IES Andévalo de Puebla de Guzmán con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, ha provocado todo un torrente de reacciones, comentarios e insultos en las redes sociales. El claustro de Profesores está desbordado por la polémica.

Todo se ha sacado de quicio cuando ha intervenido uno de los máximos dirigentes de VOX, Francisco Serrano, para supuestamente denunciar un caso de discriminación a los niños del centro escolar.

La actividad convocada se basaba simbólicamente en no permitir salir al recreo a los chicos (retrasar el asueto unos minutos) y sí a las chicas para poner en evidencia la discriminación que vienen sufriendo históricamente las mujeres, por el hecho de ser mujeres.

Pero Francisco Serrano, en su comentario de twitter introduce la palabra "castigo", que no estaba en la actividad y se remueven las redes con las tripas.

Lo demás ha sido un compendio de disloques e insultos. El más fuerte de todos ellos es el de una usuaria que comparte el comentario y que amenaza con "dar de ostias" a los profesores que habían organizado el acto dentro de un contexto ajeno a cualquier polémica.

Ante el ambiente generado el Instituto ha emitido un comunicado en el que da su versión muy claramente:

"Desde el Equipo Directivo del IES Del Andévalo de Puebla de Guzmán queremos manifestar nuestro más profundo pesar por la mala interpretación que se ha realizado de una de las actividades propuestas para la celebración del 8 de Marzo. Es rotundamente falso que se fuera a castigar al alumnado sin su derecho al recreo. El escrito filtrado responde a una propuesta de actividades más amplia , que no era definitiva y no había sido aprobado todavía por el claustro de profesores y Consejo Escolar. Este centro siempre ha trabajado la integración desde diferentes Planes y Programas Educativos para fomentar la coeducación, igualdad y educación en valores y así se cerciora con reconocimientos como Convivencia Plus por nuestras buenas prácticas educativas durante varios años consecutivos"

El siguiente paso está siendo llamar a la gente a que boicotee una actividad ecuestre que se iba a celebrar en Puebla de Guzmán, generando aún más polémica y calentando de paso las próximas elecciones.