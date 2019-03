El Melilla pide perdón por la polémica celebración de su gol al Cartagena

now playing

No fue una buena jornada para el Melilla, uno de los rivales directos del Recreativo de Huelva en la pugna por los 'play-offs' de ascenso. El conjunto norteafricano no sólo perdió la tercera plaza en beneficio del Decano, si no que su gol en la derrota frente al Cartagena (1-2), además de ser inútil, ha generado una gran polémica dentro y fuera de la plaza.

Porque en la celebración del mismo, los jugadores Héber Pena y Soufiane Chakla realizaron un gesto muy parecido al de esnifar cocaína. Tanta ha sido la controversia creada, que el propio club ha pedido perdón en las redes sociales, al igual que han hecho los mencionados futbolistas.