El rescate del Ayuntamiento trae la paz social al Recreativo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Pocos problemas hay en la vida que no se solucionen con dinero. Y el Recreativo no es la excepción. El despegue del Decano y su racha de once jornadas sin perder coinciden en el tiempo con la aprobación del plan de rescate del Ayuntamiento, que ha puesto 3,8 millones de euros al alcance de los rectores recreativistas para afrontar los pagos del club.

Asegurado el cobro a técnicos y jugadores, la paz social llegó al Nuevo Colombino, dejando atrás meses de guerra civil y enfrentamientos entre la parte deportiva y la parte administrativa. Y lo ha confirmado José María Salmerón, al explicar en la Cadena SER que "a nivel interno no hay ningún problema y tenemos una relación normal con ellos".

"Es verdad que después que se haya arreglado el tema económico, las relaciones son bastante mejores entre las dos partes", apostilla el preparador almeriense, quien pese tener firmado un año más de contrato en caso de ascenso, supedita su continuidad en el Decano a "saber qué proyecto va a tener el club para la próxima temporada".