Aumentan las denuncias falsas con más de 100 casos en los últimos meses

Los agentes de la Policía Nacional han detectado un incremento de las denuncias falsas. Esos falsos delitos denunciados como reales, requerían una dedicación en vano de medios personales y materiales, además de un derroche de tiempo, que se infrautilizaban en detrimento de aquellos delitos reales que los requerían.

En la mayoría de los casos se trata de hechos delictivos contra el patrimonio y el orden socioeconómico que realmente no habían sucedido o que habían sucedido de otra manera pero que el denunciante modificaba parcialmente para así poder ser indemnizado por la aseguradora.

Para ello por parte de Policía Nacional se revisa diariamente y de forma pormenorizada cada una de las denuncias interpuestas en esta Comisaría Provincial de Huelva, donde se han detectado más de un centenar de casos en los últimos meses.

Esta clase de denuncias son generalmente las que afectan a robos en la vía pública en los que se denuncian el robo del teléfono móvil y/o dinero, coincidiendo en la mayoría de los casos que la víctima tiene contratado un seguro de hogar que solo le cubre el robo con violencia y no el simple hurto o la pérdida.

En estos casos, además de la primera denuncia que se interpone en la Oficina de Denuncias, el Grupo de Investigación correspondiente cita nuevamente a la víctima con la finalidad de que aporte todos los detalles que pudieran ser interesantes para el desarrollo de la investigación.

Existen una serie de indicadores policiales que se utilizan para este tipo de denuncias, que son determinantes a la hora de saber si una denuncia es falsa.

La otra faceta más habitual de detección de estas simulaciones de delito es la del delito económico relacionado con las redes: cada vez hay más denuncias que recogen el uso fraudulento de tarjetas de crédito por internet, en juegos “on line” a través de móvil o de videoconsolas, o en casas de apuestas virtuales, así como en las que se denuncian cobros indebidos mensuales por parte de páginas dedicada a la venta de ropa, zapatos, o cualquier otro tipo de objeto en las que tras realizar una primera compra, y por no leer con atención las condiciones de la misma, se firma un contrato en el que se accede al pago mensual de una cantidad.

En otro lugar se encuentra el uso indebido de tarjetas en actos físicos (comercios, restaurantes, viajes, etc), en el que se aporta un extracto bancario de pagos realizado por medio de una tarjeta de crédito y así intentar mediante la denuncia que tales gastos “indebidos” sean cubiertos también por el seguro de la empresa de la tarjeta, pero en el que igualmente, se consiguen fácilmente pruebas que demuestran el uso de la tarjeta por el titular de la misma, y no por un tercero no autorizado.

En todos esos casos de falsos delitos tecnológicos es más fácil la detección de la infracción, puesto que los medios informáticos son muy exactos a la hora de recopilar todas aquellas pruebas que reafirman la inexistencia del delito denunciado.

Los funcionarios del Grupo de Delincuencia Patrimonial de esta Comisaría Provincial que son los encargados de estas investigaciones, ya que cuentan con una dilatada experiencia profesional que les permite detectar rápidamente cuando estamos ante una denuncia falsa o que no se ajusta a la verdad.

A todo ello hay que añadir la novedosa aplicación informática Veripol que la Policía Nacional ha implantado ya en todas las comisarías de España, y que cuenta con más de un 90% de efectividad en la detección de denuncias falsas. Se trata de un sistema informático basado en estudios matemáticos y parámetros que se dan en cada modalidad delictiva que tiene un importante grado de eficacia.