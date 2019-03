María Canea actuará en San Juan durante la Semana de la Mujer

now playing

El Ayuntamiento diseña una amplia programación para conmemorar el 8 de marzo

El salón de actos del Centro Sociocultural Jesús Quintero, acogía en la mañana de hoy la presentación del programa de actos de la Semana de la Mujer, a cargo de la alcaldesa Rocío Cárdenas y el concejal de Igualdad, Miguel Beltrán.

Cárdenas destacaba la importancia para el Ayuntamiento de todos y cada uno de los actos que se van a desarrollar a lo largo de esta semana, puesto que no solo se van a concentrar en un solo día, el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, si no que se van a extender a lo largo de toda la semana, como se viene haciendo desde los últimos años. El objetivo es hacer entender a través de distintas actividades, y visibilizar de nuevo y desde nuestra obligación, en la defensa de una sociedad igualitaria donde los hombres y mujeres no solamente somos iguales por ley, porque la propia constitución lo recoge, estamos todavía en una sociedad patriarcal, machista, que trae como consecuencia que la mujer asuma un papel de desventaja en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, ha manifestado.

Por su parte, Beltrán daba a conocer la programación que se llevará a cabo desde el 5 al 10 de marzo y que será la siguiente:

El martes día 5, a las 18:00 horas tendrá lugar en el salón de actos del Centro Sociocultural Jesús Quintero, la charla organizada por la Asociación de Amas de Casa “Nuestra Señora del Carmen”, a cargo de la Asociación Emilia Pardo Bazán “La Igualdad”.

El día 6 a las 18:00 horas y en el mismo escenario, será la clausura del Taller “Emocionaté y Quiereté”, impartido por la psicóloga de FEAFES, Rosario González y a las 19:00 horas el CADE impartirá una charla sobre ‘Empresarias que han hecho historia’, a cargo de Trinidad Gallardo y Nieve Luque.

La mañana del jueves 7 servirá para la presentación, en el IES Diego Rodríguez Estrada, del programa Noctámbul@s, dirigido a los primeros cursos de bachillerato y TECO, a iniciativa del programa San Juan del Puerto Previene y en colaboración con la Unidad de Prevención Social de la Diputación de Huelva.

Por la tarde, a las 18:00 horas y también en el Centro Sociocultural, la Asociación Madre Coraje impartirá la charla ‘Conoce nuestro proyecto: la mujer en el voluntariado’.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las 12:00 horas en la Plaza de España tendrá lugar el Acto Institucional, mientras que la tarde estará ocupada por un repleto abanico de actividades. Así a las 19:00 horas, en el Patio del Ayuntamiento, se inaugurará la exposición ‘Con Alma’, sobre la mujer y la música dentro del marco de la igualdad de género perteneciente a la recopilación de la publicación ‘Ellas también llevan la batuta’, de José Toscano Pinzón.

A las 21:30 horas el foco se centrará en dos escenarios diferentes y para un público también distinto. La Casa de la Juventud acogerá la actuación del rapero local Javier Toscano y a continuación la exhibición de baile urbano del grupo local compuesto por Clara Fernández y William. A su finalización será la entrega de premios del I Certamen ‘Educando en Igualdad’, así como la exposición de los trabajos presentados, organizado por el IES DRE.

Y también a las 21:30 horas, el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán, ofrecerá la actuación de la artista local y reciente Premio Andalucía 2019, María Canea, que presentará su espectáculo ‘Del Rojo al Naranja’ y donde intervienen como artistas invitados, Palo Dulce y Jeromo Segura. Las entradas, al precio de 3 euros se pueden adquirir en el Convento del Carmen. La taquilla irá destinada a beneficio del Proyecto ’Acompañar Huelva’, perteneciente a la Congregación Hermanas Ntra. Sra. de la Consolación y que lleva desde 2011 dando respuesta, en la capital y provincia, a mujeres con o sin hijos a su cargo en situación de exclusión social, ofreciendo acogida, atención y acompañamiento a las mujeres y a sus hijos para que puedan recuperar su autonomía y estabilidad.

El colofón a la Semana de la Mujer se pondrá el 10 de marzo, en el Pabellón Municipal La Calzailla, donde desde las 10:00 horas se celebrará una exhibición de tiro con arco, a cargo de las mujeres del Club Asirio.

Además de la exposición ‘Con Alma’ de José Tocano que se podrá visitar el 9 y 10 de marzo en el Patio del Ayuntamiento, el Hogar del Pensionista acogerá del 4 al 7, la de Madre Coraje sobre objetivos de desarrollo sostenible.